El emotivo recuerdo a Diego Maradona que unió las voces de Lionel Messi, Bilardo y Scaloni

El programa F90, emitido por la pantalla de ESPN, presentó un emotivo video de homenaje dedicado a Diego Armando Maradona. La recopilación reunió testimonios de históricas figuras y protagonistas del fútbol argentino como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Carlos Salvador Bilardo, César Luis Menotti y el panelista Oscar Ruggeri, quienes reflexionaron sobre la dimensión humana, deportiva y simbólica del astro.

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A través de diversas declaraciones de archivo y reflexiones sentidas en el piso del ciclo deportivo, la emisión repasó la vigencia del Diez en la memoria popular y el sentimiento profundo que despierta en quienes compartieron la cancha con él o crecieron bajo su influencia. El tributo destacó de manera unánime su vínculo indestructible con la pelota y la sensación compartida de que su presencia sigue viva en cada rincón del deporte nacional.

La emoción de Lionel Scaloni y la admiración de Lionel Messi

Uno de los pasajes más conmovedores del material emitido estuvo a cargo del director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien evocó la figura del astro al recordar la consagración mundial: "Pudimos ganar esta copa que creo que que la teníamos soñada, porque somos un país tan futbolero y espero que él desde arriba haya, haya disfrutado. Seguramente si hubiera estado en la cancha eh hubiera sido el primer hincha".

Con la voz atravesada por el recuerdo, el entrenador de la Selección remarcó la dificultad cotidiana para asimilar la ausencia física del histórico capitán argentino: "Entonces, es que ahora me acuerdo que no está Maradona, es que... Si no, eh eh es que pensás que está acá". La vigencia del ídolo fue un hilo conductor en cada una de las intervenciones del homenaje.

Por su parte, el capitán Lionel Messi aportó su testimonio sobre lo que representó el astro durante su infancia y a lo largo de toda su vida: "Para nosotros, los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por por todo lo que significó". A su vez, el astro rosarino agregó: "Si bien yo era chiquito y y lo vi poco jugar en vivo, eh Diego trascendía eh cualquier cosa".

El análisis de Carlos Bilardo y César Luis Menotti

El informe también rescató palabras históricas de los dos directores técnicos campeones del mundo que dirigieron a Maradona en distintos ciclos con la camiseta celeste y blanca. Por un lado, Carlos Salvador Bilardo definió el compromiso y la entrega del número diez dentro del campo: "Diego Maradona es más que un taco o un drible. Es el gol, pero también es el sacrificio. Es el jugador ejemplo".

En la misma línea de reconocimiento, César Luis Menotti sintetizó la esencia futbolera del astro y su felicidad pura al momento de disputar un partido: "Diego no existe en ningún otro mundo que no sea una cancha de fútbol y una pelota, ¿eh? Porque él hace un montón de cosas, ha hecho en su vida, pero lo que lo hace más feliz seguramente que es la pelota". La pieza audiovisual lo catalogó además como el "único rey en el fútbol mundial".

La vivencia de Oscar Ruggeri y un legado sin comparación

El exfutbolista y panelista Oscar Ruggeri, quien compartió plantel, concentraciones y vestuario con Maradona en momentos cumbre de la Selección, sumó su testimonio personal sobre lo que significaba tenerlo como compañero de equipo: "Yo estaba adentro y me hizo feliz a mí. Y yo estaba adentro y compartía y yo jugaba ahí al lado de él. Pero yo era feliz verlo también. Era feliz porque cuando él pisaba la cancha, era la sonrisa ahí".

Hacia el cierre de la recopilación audiovisual, una voz en off narró la mística que rodea la leyenda popular del capitán: "Tantas veces se murió y otras tantas resucitó, que todavía resulta difícil dar por cierto eso que cuentan por ahí". Asimismo, el clip subrayó la excepcionalidad absoluta de su camino: "Tampoco hay un libro que le enseñe a Maradona cómo cómo manejarse. Porque no no hubo nadie. Ni habrá, ojo, ¿eh? Ni habrá", con el emotivo remate del histórico grito: "¡Barrilete cósmico!".