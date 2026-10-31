Ver en vivo Vélez vs. San Lorenzo por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Vélez y San Lorenzo se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 19.15, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá objetivos diferentes para ambos equipos: el Fortín buscará consolidarse entre los mejores de la Zona A, mientras que el Ciclón necesita sumar puntos para meterse en los octavos de final. El partido será una prueba importante para el conjunto azulgrana, que llega a las últimas jornadas de la fase regular con poco margen de error. Vélez, por su parte, intentará aprovechar su localía y sostener el buen rendimiento que mostró en su última presentación.

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Por dónde ver Vélez vs San Lorenzo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Vélez y San Lorenzo será transmitido por TNT Sports.

Vélez llega en gran nivel y quiere defender su lugar

El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto atraviesa un buen momento futbolístico y viene de protagonizar una goleada contundente: derrotó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 14 del campeonato. Con ese resultado, el Fortín alcanzó los 27 puntos y quedó como escolta de la Zona A, detrás de Instituto. Además, aseguró su clasificación a los octavos de final con anticipación, por lo que podrá afrontar el encuentro con mayor tranquilidad que su rival.

Ronaldo Martínez, en gran momento.

Sin embargo, Vélez todavía tiene objetivos por cumplir. Buscará terminar lo más arriba posible en su grupo para llegar a los cruces eliminatorios con una posición favorable y mantener sus aspiraciones en la tabla anual, que también resulta determinante para la clasificación a las competiciones internacionales.

El conjunto de Liniers intentará repetir la contundencia ofensiva que exhibió ante Central Córdoba, aunque deberá afrontar el encuentro sin Rodrigo Aliendro, expulsado en el último partido.

San Lorenzo, obligado a sumar para entrar en los playoffs

La situación de San Lorenzo es mucho más apremiante. El equipo conducido por Rubén Darío Insúa empató 0-0 ante Newell's en el Nuevo Gasómetro y quedó noveno en la Zona A, con 18 puntos, a una unidad de Independiente, que ocupa el último puesto de clasificación.

El empate dejó al Ciclón con la obligación de buscar un resultado positivo en Liniers. Una victoria le permitiría alcanzar los 21 puntos y aumentar sus posibilidades de meterse entre los ocho mejores, aunque todavía dependerá de otros resultados en la pelea por la clasificación.

A San Lorenzo le quedarán solamente dos partidos para definir su futuro en el torneo: la visita a Vélez y el encuentro ante Platense en la última jornada, en el Nuevo Gasómetro. Insúa analiza mantener la mayor cantidad posible de titulares, aunque todavía evalúa variantes en algunos sectores del campo. La intención será encontrar el equilibrio necesario para competir ante uno de los equipos más sólidos de la zona.