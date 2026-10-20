Ver en vivo Vasco da Gama vs. Boca por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Boca Juniors este martes visitará a Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro comenzará a las 21:30, hora argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después una larga discusión en torno al recinto que tenía que albergar este encuentro. El "Xeneize" necesita revertir la derrota sufrida en la Bombonera para mantener vivo el sueño de llegar a la final del certamen continental.

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Por dónde ver Vasco Da Gama vs Boca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Vasco Da Gama y Boca será transmitido por ESPN y la plataforma Disney +.

Cómo está la serie entre Vasco Da Gama y Boca

La serie llega con ventaja para el conjunto brasileño, que se impuso por 1-0 en el partido de ida. En aquel encuentro, Adson convirtió de cabeza a los 25 minutos del primer tiempo, tras un centro de Andrés Gómez. Pese a que Vasco terminó con diez futbolistas por la expulsión de Gómez a los 64 minutos, Boca no consiguió aprovechar la superioridad numérica y se quedó sin el empate.

La ida terminó 1-0 para el conjunto brasilero.

De esta manera, el equipo argentino deberá mejorar su eficacia ofensiva y encontrar los caminos para superar a un rival que intentará defender la ventaja obtenida en Buenos Aires. La revancha se disputará en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano, donde el Xeneize también buscará poner fin a una racha adversa en territorio brasileño.

El presente de ambos equipos

En cuanto a la actualidad de ambos equipos, Boca llega después de disputar su compromiso del fin de semana por el Torneo Clausura. El conjunto argentino busca dejar atrás el desgaste de la competencia local y concentrarse en un partido que puede marcar el rumbo de su temporada. La preparación estuvo centrada en recuperar futbolistas, ajustar cuestiones tácticas y definir el equipo que saldrá a buscar la clasificación en Río de Janeiro.

Uno de los temas centrales pasa por la situación de Leandro Paredes, cuya condición física resulta importante para el funcionamiento del mediocampo. Su presencia puede darle al equipo mayor capacidad para controlar la pelota, manejar los tiempos y generar juego ante un rival que podría replegarse para proteger la diferencia.

Vasco da Gama, por su parte, también afrontó un compromiso por el torneo brasileño durante el fin de semana. El conjunto carioca buscará aprovechar la localía y el resultado favorable de la ida para administrar la serie con inteligencia. Un empate le alcanzará para clasificarse, por lo que no tendrá la misma obligación de asumir riesgos que su adversario.