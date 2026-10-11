Ver en vivo Talleres vs. Independiente por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Independiente afrontará una prueba importante cuando visite a Talleres de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará este domingo desde las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. Para ambos equipos, sumar de a tres será fundamental después de las derrotas sufridas en la jornada anterior, aunque el Rojo tendrá además una agenda exigente que puede marcar su futuro en el campeonato y en la pelea por la clasificación a las copas internacionales.

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Por dónde ver Talleres vs Independiente

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro de este domingo 21:30 entre Talleres e Independiente será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega Independiente al cruce con la T

El conjunto de Avellaneda llegará golpeado después de caer por 4-1 frente a Instituto en la fecha pasada. La derrota encendió las alarmas y dejó al equipo obligado a reaccionar para recuperar confianza y no perder terreno en la tabla. En ese contexto, el partido en Córdoba aparece como una oportunidad para dar vuelta la página y conseguir un resultado que permita encarar con otra perspectiva los compromisos que vienen.

Más allá de la importancia de este encuentro, el calendario del Rojo presenta dos desafíos que concentran buena parte de la atención: el clásico de Avellaneda frente a Racing y el duelo ante Boca Juniors. Independiente visitará a su eterno rival el domingo 18 de octubre, mientras que recibirá al Xeneize el domingo 25.

Independiente viene de una dura derrota.

La proximidad de esos partidos convierte al choque con Talleres en una escala clave. Un triunfo podría aportar tranquilidad y confianza antes de dos encuentros que tienen un peso especial para los hinchas y que también pueden influir en las aspiraciones deportivas del equipo.

Además, Independiente necesita sumar para mantenerse en carrera por la clasificación a las copas internacionales a través de la tabla anual. Cada punto puede resultar determinante en una disputa que suele definirse en los tramos finales de la temporada. Por eso, dejar puntos en el camino podría complicar sus posibilidades de regresar a los torneos continentales.

Talleres necesita sumar de a tres

Talleres, por su parte, también necesita recuperarse. El equipo cordobés viene de perder el clásico ante Belgrano por 1-0 en el Kempes, un resultado que dejó preocupación entre sus hinchas. Por eso, buscará aprovechar la localía para volver al triunfo y sumar puntos importantes en la Zona A. El apoyo de su público será un factor a favor en un encuentro que promete intensidad y en el que ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo.

La proximidad de esos partidos convierte al choque con Talleres en una escala clave. Un triunfo podría aportar tranquilidad y confianza antes de dos encuentros que tienen un peso especial para los hinchas y que también pueden influir en las aspiraciones deportivas del equipo.