Ver en vivo Sao Paulo vs. Boca en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca y São Paulo se preparan para una noche decisiva en Brasil. Este martes, desde las 21.30, se enfrentarán en el Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en una serie que tiene al equipo argentino con una mínima ventaja. El Xeneize ganó 1-0 en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel y ahora buscará sostener la diferencia para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

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El escenario promete ser exigente para Boca, que tendrá que jugar ante un São Paulo obligado a revertir la historia y con el respaldo de su público. El conjunto brasileño necesita ganar por dos goles para avanzar directamente a las semifinales, mientras que un triunfo por un tanto llevará la definición a los penales. El ganador de esta serie se enfrentará en la próxima instancia con quien se imponga en el cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.

Por dónde ver Boca vs São Paulo de forma legal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre São Paulo y Boca de este martes 21:30 horas será transmitido por DSports.

Diferentes realidades para ambos equipos

Boca llega a la revancha con buenas sensaciones. El viernes, mientras preservó a buena parte de sus titulares pensando en el compromiso internacional, derrotó 3-1 a Central Córdoba por el Torneo Clausura. La decisión de Rodolfo Arruabarrena fue administrar esfuerzos y llegar con sus principales futbolistas en las mejores condiciones al partido en Brasil. El Xeneize viajará con la tranquilidad que le brinda la ventaja obtenida en la ida, aunque sabe que deberá defenderla en uno de los estadios más importantes del fútbol sudamericano.

Boca busca defender la ventaja.

Del otro lado, São Paulo atraviesa un presente más irregular. El equipo dirigido por Dorival Júnior viene de perder 2-0 ante Palmeiras en el Brasileirao, encuentro que el entrenador decidió afrontar con una formación alternativa para preservar a sus titulares de cara al duelo contra Boca. El Tricolor marcha décimo en el campeonato brasileño, con 33 puntos, aunque había conseguido recuperar confianza con dos victorias consecutivas antes de la derrota en el clásico. En la Sudamericana, en cambio, mantiene una campaña sólida y buscará hacer pesar su localía.

El posible once de Boca

Arruabarrena tiene la mayoría del once definido y mantendría la base que disputó la ida. En defensa, Facundo Herrera conservaría su lugar después de su buena actuación en La Bombonera. En el mediocampo, Milton Delgado recuperaría la titularidad en lugar de Tomás Belmonte, mientras que la principal duda estaba en el ataque: Leonel Flores le ganaría la pulseada a Sebastián Villa. Así, Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.