Ver en vivo San Lorenzo vs. Talleres por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo y Talleres se enfrentarán este sábado a las 19 por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que tendrá como escenario el estadio Pedro Bidegain. El encuentro aparece como una oportunidad para dos equipos que necesitan reaccionar después de un comienzo irregular y que llegan al cruce con una particularidad: ambos cambiaron de entrenador antes de esta jornada.

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El contexto es todavía más delicado porque el Ciclón y la T ocupan los últimos dos lugares de la Zona A. Por eso, el partido no sólo marcará el debut de dos entrenadores en distintas situaciones, sino que también puede ser un punto de partida para intentar revertir una situación que generó preocupación en las últimas semanas.

Por dónde ver San Lorenzo contra Talleres

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre San Lorenzo y Talleres de este sábado 19 horas será transmitido por TNT Sports.

El Ciclón y la T llegan en una fuerte crisis

San Lorenzo llega golpeado después de haber conseguido apenas una victoria en sus últimos cinco partidos. La derrota por 1-0 ante Instituto terminó de precipitar la salida de Néstor “Pipo” Gorosito, quien dejó su cargo luego de una seguidilla de resultados que no conformó a la dirigencia. Ante Talleres, el encargado de tomar las riendas será Walter Perazzo, quien asumirá de manera interina y tendrá la responsabilidad de conducir al equipo en este encuentro.

El cambio de entrenador obligará al conjunto azulgrana a mostrar una reacción inmediata. Perazzo tendrá poco tiempo de trabajo y deberá recuperar la confianza de un plantel que necesita volver a sumar para no quedar demasiado relegado en la pelea por la clasificación. Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi, Ezequiel Herrera y Nicolás Tripicchio aparecen entre los futbolistas que buscarán mejorar la imagen del equipo.

La T viene mal.

Talleres, por su parte, tampoco atraviesa un buen momento. El conjunto cordobés acumula cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas y dos empates en esa racha. El último fue un 0-0 frente a Central Córdoba, resultado que terminó marcando también el final del breve ciclo de Jorge Sampaoli como entrenador.

Tras la salida del exseleccionador argentino, Omar De Felippe tomó el mando del Matador y tendrá su primera prueba al frente del equipo justamente ante San Lorenzo. El nuevo entrenador buscará darle mayor solidez a un conjunto que viene teniendo dificultades para conseguir resultados y que necesita comenzar a sumar de a tres.