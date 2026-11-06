Ver en vivo San Lorenzo vs. Platense por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo afrontará un partido decisivo este viernes cuando reciba a Platense desde las 19 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 16 y última de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El encuentro será determinante para las aspiraciones del Ciclón, que necesita una victoria y otros resultados favorables para conseguir la clasificación a los octavos de final.

{{{htmlAmp}}}

Por dónde ver San Lorenzo vs Platense

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre San Lorenzo y Platense se podrá ver por el Pack Premium (ESPN Premium y TNT Sports).

El presente de San Lorenzo

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa llega a esta definición ubicado en el noveno puesto de la Zona A, con 19 puntos, uno menos que Independiente, que actualmente ocupa el último lugar de clasificación a los playoffs. Por eso, el equipo de Boedo no tiene margen de error y deberá conseguir los tres puntos ante su gente para mantener viva la ilusión.

En su última presentación, San Lorenzo consiguió un valioso empate 2-2 frente a Vélez en Liniers. El Ciclón protagonizó una remontada después de estar dos goles abajo y rescató una unidad que le permitió llegar con posibilidades matemáticas a la jornada decisiva. Además, acumula cuatro encuentros consecutivos sin derrotas, con dos victorias y dos empates, una racha que alimenta la confianza del plantel.

San Lorenzo busca meterse en playoff.

Sin embargo, el empate ante el Fortín dejó al equipo fuera de los ocho primeros y obligado a depender de otros resultados. La principal dificultad está en que no alcanza únicamente con ganar: también deberá mirar de reojo lo que suceda en los partidos de sus competidores directos.

La principal baja para este compromiso será la de Rodrigo Auzmendi, quien no podrá estar disponible para el entrenador. Se trata de una ausencia sensible para el Ciclón en un encuentro en el que necesitará eficacia ofensiva y aprovechar las oportunidades que genere para evitar complicaciones en la definición.

¿Qué necesita San Lorenzo para clasificar a los playoffs?

El escenario es claro: San Lorenzo debe ganarle a Platense y esperar que se produzca al menos uno de estos resultados: que Independiente no consiga vencer a Deportivo Riestra o que Gimnasia de Mendoza pierda el clásico frente a Independiente Rivadavia.

El partido de Independiente se disputará el viernes a las 19, igual que el de San Lorenzo, mientras que el clásico mendocino será el sábado, por lo que el Ciclón deberá esperar para saber si podrá avanzar en la clasificación. Si se cumplen ambas condiciones, incluso podría terminar en el séptimo puesto de la Zona A.

La situación cambia si San Lorenzo no consigue la victoria. En caso de empatar, necesitará una combinación extraordinaria de resultados, entre ellos una derrota de Independiente por una diferencia de al menos cuatro goles y que Unión no le gane a Vélez. Si pierde frente a Platense, quedará automáticamente eliminado de la pelea por los octavos de final.