Ver en vivo San Lorenzo vs. Newell's por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

El encuentro entre San Lorenzo y Newell’s se jugará este sábado 24 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 14 del campeonato. El conjunto azulgrana llega en alza después de conseguir dos victorias consecutivas, mientras que el equipo rosarino también atraviesa un buen momento tras imponerse ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

{{{htmlAmp}}}

Por dónde ver San Lorenzo vs Newell´s

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre San Lorenzo y Newell´s será transmitido por TNT Sports.

San Lorenzo viene en alza

El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de derrotar por 2-1 a Estudiantes en La Plata, un resultado que renovó sus esperanzas de avanzar a la próxima instancia. Con 17 puntos, San Lorenzo ocupa el noveno puesto de la Zona A y se encuentra fuera de los ocho lugares que otorgan el pase a los playoffs. Por eso, sumar de a tres frente a un rival directo será fundamental para sus aspiraciones.

En cuanto a la formación de San Lorenzo, la principal incógnita de Insúa pasa por Facundo Farías. El delantero evolucionó favorablemente de un esguince en la rodilla izquierda y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, aunque deberá superar una última evaluación para confirmar su presencia desde el arranque.

Si Farías está en condiciones de jugar, el entrenador realizaría una sola modificación respecto del equipo que venció a Estudiantes. En cambio, si no llega en plenitud física, el técnico analiza dos variantes: el ingreso de Martín Río para acompañar a Nicolás Tripichio en el mediocampo y el adelantamiento de Facundo Gulli para ocupar una función más ofensiva. Además, Alexis Cuello volvería a la titularidad en lugar de Agustín Ladstatter, después de cumplir una fecha de suspensión.

San Lorenzo formaría con: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda y Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli o Martín Río y Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías o Gulli, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

Newell´s también llega bien

Newell’s, por su parte, llega después de vencer también por 2-1 a Central Córdoba. El conjunto conducido por Frank Darío Kudelka alcanzó los 20 puntos y se ubica en la sexta posición, con una ventaja de tres unidades sobre el Ciclón. Además, cuenta con una diferencia de gol de +3, frente al -5 de su rival. Un empate le permitiría mantenerse dentro de la zona de clasificación, mientras que una victoria ampliaría su margen de cara a las últimas jornadas.

Con dos fechas por delante después de este compromiso, San Lorenzo sabe que necesita hacerse fuerte en casa. Newell’s, en tanto, buscará sostener su ventaja y dar otro paso hacia los octavos de final en un duelo que promete tensión y mucho en juego.