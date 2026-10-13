Ver en vivo River vs. Sarmiento de Junín por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River Plate afrontará un compromiso clave ante Sarmiento de Junín por el Torneo Clausura 2026, en un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs y clasificarse a la Copa Libertadores 2027. El partido se disputará este miércoles 14 de octubre de 2026, a las 19, en el estadio Eva Perón de Junín, en un duelo correspondiente a la fecha 11 del campeonato y será una oportunidad importante para que el equipo de Núñez sume puntos en la recta decisiva de la fase regular.

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Cómo llega River y qué se juega ante Sarmiento

El Millonario llega al compromiso después de vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, con un gol de Marcos Acuña. El resultado le permitió recuperar confianza y mantener sus expectativas en un campeonato que entra en su etapa decisiva.

River va por un triunfo que le sirva en la anual.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita sumar para meterse entre los ocho mejores de la Zona B y avanzar a los octavos de final. Actualmente, se encuentra fuera de los puestos de clasificación, pero una victoria en Junín le permitiría escalar hasta la quinta posición. Además, los tres puntos serían importantes para mejorar su ubicación en la tabla anual y sostener sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Por qué no conviene ver fútbol en plataformas ilegales

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Por estos motivos, la alternativa más segura es recurrir a los servicios oficiales de televisión y streaming. Además de proteger la privacidad y los dispositivos, estas opciones contribuyen al sostenimiento de los derechos audiovisuales y de la industria deportiva. El duelo entre River y Sarmiento promete ser importante para el futuro del Millonario en el Clausura. Para disfrutarlo sin inconvenientes, lo recomendable es elegir una transmisión autorizada y evitar los riesgos asociados a las plataformas piratas.