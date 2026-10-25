River quiere asegurar los playoffs ante un Racing en crisis, en el estadio Monumental

River Plate y Racing se enfrentarán el domingo 25 de octubre de 2026, desde las 19.15, en el estadio Monumental, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura. El clásico será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el tramo final de la fase regular: el "Millonario" necesita afirmarse entre los clasificados a los playoffs y mejorar su posición en la tabla anual, mientras que la "Academia" está obligada a sumar para mantener una mínima chance de pasar a los playoff y calmar los ánimos en un año muy negativo.

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Por dónde River vs Racing en el Monumental

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, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y Racing de este domingo será transmitido por TNT Sports.

¿Cómo llega River al clásico contra Racing?

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega con un impulso importante después de vencer por 3-0 a Belgrano en Córdoba. Los goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada le permitieron recuperarse del empate frente a Sarmiento y volver a ubicarse en puestos de clasificación a los playoffs.

Con 20 puntos, River se encuentra sexto en la Zona B, dentro de los ocho equipos que avanzan a la siguiente instancia. Sin embargo, todavía necesita sumar en las tres fechas restantes para consolidar su clasificación y mejorar su ubicación en la tabla anual, donde pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

Para recibir a Racing, Ponzio deberá realizar al menos una modificación obligada: Lucas Martínez Quarta llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Lautaro Rivero y Tobías Ramírez son las alternativas para ocupar su lugar en la defensa.

Además, Marcos Acuña se recuperó de un golpe en el empeine y podría regresar a la titularidad en el lateral izquierdo. En ataque, Lucas Beltrán buscará sostener su lugar tras su buena actuación ante Belgrano, aunque Sebastián Driussi también pelea por un puesto.

¿Qué se juega Racing ante River?

La Academia atraviesa un presente complicado. Después de igualar 1-1 frente a Independiente en el clásico de Avellaneda, el equipo dirigido por Sebastián "Chirola" Romero quedó decimotercero en la Zona B, con 12 puntos, lejos de los puestos de clasificación.

El empate ante su máximo rival dejó preocupación por el rendimiento del equipo y la reacción de los hinchas, que expresaron su descontento tras el encuentro. Por eso, la visita al Monumental aparece como una oportunidad para cambiar la imagen y recuperar terreno en el campeonato.

Con tres jornadas por disputar, Racing necesita una serie de resultados positivos para acercarse a los ocho primeros y mantener viva la ilusión de meterse en los playoffs. Un triunfo ante River, además de su importancia por tratarse de un clásico, representaría un impulso anímico fundamental para encarar el cierre del torneo.