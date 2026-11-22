River Plate y Lanús se enfrentarán este domingo 22 de noviembre, desde las 19 horas, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El encuentro se jugará en el estadio Monumental, donde el equipo que dirige Leonardo Ponzio buscará aprovechar la localía frente a un muy duro rival para avanzar de ronda y mantenerse con vida en el campeonato, que necesita ganar para ir a la próxima Copa Libertadores.

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Por dónde ver River vs Lanús por el Clausura 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y Lanús será transmitido por TNT Sports.

Cómo llegan River y Lanús a esta instancia

El conjunto de Núñez terminó en la cuarta posición de la Zona B, con 26 puntos producto de ocho victorias, dos empates y seis derrotas. Su clasificación llegó después de una fase regular irregular, en la que alternó buenos momentos futbolísticos con actuaciones que dejaron dudas. Ahora, bajo la conducción de Leonardo Ponzio, tendrá el desafío de cambiar la imagen en una instancia en la que no hay margen para equivocaciones.

Del otro lado estará Lanús, que finalizó quinto en la Zona A, con 25 unidades. El Granate consiguió siete triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas en sus 15 presentaciones y llega a los playoffs con la intención de dar el golpe como visitante. Si bien River contará con el respaldo de su gente, el equipo del sur bonaerense intentará aprovechar cualquier oportunidad para complicar a su rival.

River cerró la fase regular con una victoria ante Aldosivi.

La posible formación de River ante Lanús

De cara al compromiso, Ponzio trabaja para definir el equipo titular y todavía tiene algunas cuestiones por resolver. Una de las novedades positivas de la semana fue la recuperación de Juan Cruz Meza, quien recibió el alta médica luego de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho. El mediocampista volvió a estar disponible después de dos semanas de rehabilitación y podrá ser una alternativa para el entrenador.

La probable formación del Millonario sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.

Entre las principales incógnitas aparecen la conformación del mediocampo y la elección del acompañante de Correa en ataque. Además, Gonzalo Montiel no estará disponible por suspensión.

Cómo se juega la serie entre River y Lanús

El cruce tendrá una particularidad importante: será a partido único, en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase regular. Por lo tanto, no habrá revancha ni diferencia de gol acumulada.

Si al cabo de los 90 minutos el resultado termina igualado, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.