Ver en vivo Racing vs. Independiente por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Racing recibirá a Independiente este domingo 18 de octubre a las 14.45 horas en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del interzonal en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El clásico se disputará en el Cilindro y será dirigido por Facundo Tello, designación que recibió mucha resistencia de parte de la parcialidad del Rojo por sus antecedentes, en un partido caliente en la previa.

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Por dónde ver Racing vs Independiente por el Torneo Clausura 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing e Independiente en El Cilindro será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llega Racing al clásico

La Academia atraviesa un momento complicado y necesita una victoria para cambiar el ánimo y mejorar su posición en el campeonato. En su última presentación, cayó 2-0 frente a Belgrano en condición de local, un resultado que profundizó las dudas futbolísticas. El equipo ocupa el puesto 13 de la Zona B, con 11 puntos, y tiene la obligación de reaccionar ante su gente.

El encuentro también representa una oportunidad para recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Para Racing, ganar el clásico tendría un valor especial: además de la importancia de los puntos, significaría un impulso anímico en un tramo decisivo de la temporada.

Independiente también necesita sumar

El Rojo llega con una situación diferente en la tabla, aunque tampoco atraviesa un presente tranquilo. En su último partido empató 0-0 ante Talleres en Córdoba y suma 18 puntos, que lo ubican séptimo en la Zona A. Independiente buscará aprovechar las dificultades de su rival para conseguir un triunfo como visitante. El objetivo será afirmarse entre los equipos que pelean por avanzar a los playoffs y encontrar regularidad en sus actuaciones. En un clásico, sin embargo, las posiciones y los antecedentes suelen quedar en segundo plano: la concentración y la eficacia pueden resultar determinantes.

Los riesgos de ver el clásico por canales ilegales

La expectativa por el partido también lleva a algunos hinchas a buscar transmisiones gratuitas en páginas como Fútbol Libre, Pelota Libre, Roja Directa o mediante aplicaciones no autorizadas como Xuper TV. Sin embargo, estas alternativas pueden vulnerar los derechos de transmisión y exponer a los usuarios a amenazas informáticas.

Uno de los principales peligros son las ventanas emergentes que invitan a descargar aplicaciones desconocidas o a habilitar permisos sospechosos. Estos archivos pueden contener programas maliciosos capaces de robar contraseñas, recopilar información personal y comprometer datos bancarios.

En casos más graves, ciertos tipos de malware pueden cifrar fotografías y documentos privados para exigir dinero a cambio de recuperarlos. Por eso, la recomendación es evitar los enlaces sospechosos, no instalar archivos de origen desconocido y utilizar proveedores autorizados para seguir el fútbol. La pasión por el clásico no debería poner en riesgo la seguridad digital.