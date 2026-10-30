Ver en vivo Racing vs. Aldosivi por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Racing y Aldosivi se enfrentarán este viernes 30 de octubre, desde las 21.15, en el estadio Presidente Perón, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá dos realidades muy diferentes: la Academia intentará despedirse de su público con una victoria, mientras que el Tiburón afrontará una verdadera final en su lucha por permanecer en Primera División.

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Por dónde ver Racing vs Aldosivi

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Racing y Aldosivi de este viernes 21:15 será transmitido por ESPN Premium.

El duro presente de Racing

El conjunto de Avellaneda llega golpeado después de perder 1-0 ante River en el Monumental. Esa derrota no solo profundizó su mal momento futbolístico, sino que también terminó con sus posibilidades matemáticas de clasificarse a los octavos de final del campeonato. Ubicado en el decimotercer puesto de la Zona B, con 12 puntos, Racing buscará mejorar su imagen en las últimas dos jornadas.

La temporada 2026 representa un duro golpe para Racing, que quedó fuera de las competiciones internacionales después de 12 años consecutivos de presencias. La ausencia en el calendario continental supone un retroceso para una institución que se había acostumbrado a competir fuera del país y que en los últimos años había protagonizado campañas destacadas.

El presente deportivo tampoco ayuda a cambiar el panorama. La Academia acumula resultados adversos, perdió terreno en el Clausura y ya no tiene posibilidades de avanzar a los playoffs. Por eso, el duelo ante Aldosivi aparece como una oportunidad para cerrar el año en el Cilindro con una alegría y comenzar a pensar en la reconstrucción futbolística de cara a la próxima temporada.

Aldosivi se juega la permanencia en Primera

Aldosivi busca un milagro.

Del otro lado estará un Aldosivi que llega con una necesidad mucho mayor. El equipo marplatense derrotó 1-0 a Belgrano en la fecha anterior y consiguió tres puntos fundamentales para seguir con vida en la pelea por evitar el descenso. Sin embargo, continúa en una situación límite.

El Tiburón suma 19 puntos en la tabla anual y se encuentra cuatro unidades por detrás de Deportivo Riestra, que tiene 23, cuando quedan seis puntos en disputa. Estudiantes de Río Cuarto ya perdió la categoría por los promedios, por lo que el segundo descenso se definirá por la clasificación acumulada de la temporada.