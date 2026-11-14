Ver en vivo los partidos de la B Nacional por Fútbol Libre, Xuper TV o Magis TV es ilegal: por qué no buscarlo en Google

Los hinchas del fútbol de ascenso tienen una nueva manera de seguir a sus equipos en la Argentina. Desde el comienzo de la temporada 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) centralizó las transmisiones de la Primera Nacional en LPF Play, su plataforma oficial de streaming. De esta manera, los encuentros dejaron de depender de las señales tradicionales de televisión.

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La decisión modificó la forma de consumir el fútbol del ascenso y estableció un nuevo sistema para acceder a los partidos en vivo. Inicialmente, el servicio fue gratuito, pero la AFA avanzó con un esquema de suscripciones para financiar las transmisiones y ofrecer una mayor cantidad de contenidos a los usuarios.

Cómo ver la Primera Nacional por LPF Play: cuánto cuesta

Actualmente, quienes quieran mirar los encuentros de la segunda categoría del fútbol argentino deben contar con una cuenta en LPF Play y contratar el plan correspondiente. La plataforma permite seguir los partidos desde distintos dispositivos y también ofrece alternativas para volver a ver los encuentros una vez finalizados. La propuesta incluye la cobertura de los equipos de la Primera Nacional y otras categorías del ascenso, en una apuesta de la AFA por concentrar los derechos audiovisuales en un mismo espacio digital. Según informó la entidad, las transmisiones cuentan con producción profesional, relato, comentarios, repeticiones y contenidos especiales alrededor de cada partido.

El registro es gratuito, pero para acceder a los partidos en directo de la Primera Nacional hay que contratar el Plan Plus, que cuesta $15.000 mensuales. La suscripción tiene renovación automática y puede cancelarse en cualquier momento.

Cómo descargar LPF Play y qué se puede ver

Para mirar la Primera Nacional en vivo es necesario descargar LPF Play, la aplicación oficial de la AFA. El servicio está disponible para celulares Android, a través de Google Play Store, y para iPhone, mediante la App Store. También se puede acceder desde una computadora ingresando al sitio oficial de la plataforma: LPF Play.

Ferro, uno de los protagonistas de la Primera Nacional 2026.

En el caso de los televisores inteligentes, los usuarios pueden buscar la aplicación en la tienda de su Smart TV. Si el dispositivo no es compatible, existe la posibilidad de conectar una computadora al televisor mediante un cable HDMI o utilizar dispositivos de streaming compatibles.

El abono incluye los encuentros en vivo de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C. También permite ver el Campeonato Femenino, el futsal masculino y el Torneo Proyección, además de recuperar partidos completos de la temporada. Se pueden utilizar hasta dos dispositivos simultáneamente.

¿Es legal ver la Primera Nacional por Fútbol Libre, Xuper TV o Magis TV?

Una alternativa que suelen buscar los hinchas para evitar el pago de una suscripción son las páginas y aplicaciones de streaming no oficiales. Sin embargo, es importante aclarar que Fútbol Libre, Xuper TV y Magis TV no son plataformas autorizadas para transmitir los partidos de la Primera Nacional.

Estas alternativas distribuyen señales y contenidos protegidos por derechos audiovisuales sin contar con las licencias correspondientes. Por lo tanto, acceder a las transmisiones por esos medios implica recurrir a servicios de piratería digital y no constituye una vía legal para ver el fútbol.