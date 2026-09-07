Ver en vivo Nueva Chicago vs. Quilmes en la Primera Nacional por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Nueva Chicago recibe este lunes a Quilmes en el Estadio República de Mataderos por una nueva jornada del campeonato de la Primera Nacional. Un encuentro que se torna clave para el futuro de ambos equipos en la temporada, en un cruce histórico del ascenso que promete intensidad y mucho en juego en la lucha por los puestos de privilegio.

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El conjunto de Mataderos llega a este compromiso con la necesidad de hacerse fuerte ante su público y sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la zona de clasificación. Por su parte, el Cervecero llega golpeado tras una serie de resultados ajustados fuera de casa, pero con la premisa de plantarse de igual a igual y llevarse un triunfo de visitante para recuperar terreno en la tabla.

Por dónde ver Nueva Chicago contra Quilmes

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Nueva Chicago y Quilmes será transmitido exclusivamente por la señal de TyC Sports y a través de la plataforma de streaming TyC Sports Play.

Con vistas a este fundamental cotejo, el cuerpo técnico analiza modificaciones en la formación titular para ganar en tenencia de pelota e intensidad física. La idea del entrenador pasa por presionar alto en la salida del rival y utilizar las bandas para desequilibrar a la defensa cervecera.

En la mitad de la cancha se buscará presencia de marca y despliegue para cortar los circuitos de juego, mientras que en la parte de arriba se apuesta a la efectividad de los delanteros de área para aprovechar las situaciones que se generen. En tanto, la línea defensiva trabaja en ajustar la marca en el juego aéreo para sostener el arco en cero.

Un historial pesado y un desarrollo abierto

El cruce entre Mataderos y Quilmes propone un marco de gran convocatoria y un trámite disputado de principio a fin. Ambos planteles llegan con la presión de obtener un resultado positivo para no ceder pisada en el campeonato, por lo que se prevé un partido de dientes apretados, friccionado en la zona media y de pronóstico reservado.