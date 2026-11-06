Ver en vivo Independiente vs. Deportivo Riestra por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Independiente recibe este viernes a las 19 horas a Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura. Un partido fundamental para las aspiraciones del "Rojo", que no gana hace más de un mes y necesita sumar de a tres para asegurar su clasificación a los playoff (hoy está octavo) y tener alguna chance de entrar en la próxima Copa Sudamericana.

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Por dónde ver Independiente vs Deportivo Riestra

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia será transmitido por el Pack Fútbol (ESPN Premium o TNT Sports).

Cómo llega Independiente al cruce

El Rojo llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato y mantener viva la ilusión de conseguir un lugar en una competencia internacional para la próxima temporada. Sin embargo, sus posibilidades de ingresar a la Copa Sudamericana 2027 son bastante más complicadas y dependen de una serie de resultados propios y ajenos.

El equipo dirigido por Jadson Viera viene de igualar 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 15 del certamen. El empate dejó un sabor amargo en Avellaneda, ya que Independiente perdió terreno en la pelea por ingresar a las copas internacionales y quedó obligado a mirar lo que suceda en otros encuentros.

En el Torneo Clausura, el conjunto de Avellaneda ocupa el octavo puesto de la Zona A, con 20 puntos, y se encuentra dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Su principal objetivo inmediato será defender esa posición ante un Deportivo Riestra que ya aseguró su permanencia en la categoría.

El panorama para avanzar a la siguiente instancia es relativamente favorable. Si Independiente consigue una victoria, clasificará automáticamente, sin depender de ningún otro resultado. En cambio, si empata o pierde, necesitará que San Lorenzo, que suma 19 unidades, y Unión, con 18, no ganen sus respectivos compromisos frente a Platense y Vélez.

¿Qué necesita Independiente para clasificarse a la Copa Sudamericana?

La situación en la tabla anual es mucho más complicada. El Rojo acumula 44 puntos y ocupa el decimotercer puesto, mientras que Lanús, con 49 unidades, se encuentra en la última posición que otorga una plaza para la Sudamericana.

Para mantener sus posibilidades, Independiente deberá vencer a Riestra y esperar que se liberen cupos por consagraciones de equipos que ya están clasificados a competencias internacionales. En ese sentido, necesita que Boca gane el Clausura y que Estudiantes consiga la Copa Libertadores, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes para liberar lugares.

Además, deberá esperar una combinación favorable de resultados: que Lanús no sume puntos, que Belgrano consiga unidades, que Defensa y Justicia pierda frente a Boca y que Estudiantes de La Plata caiga ante Talleres en Córdoba. Otra alternativa para Independiente sería consagrarse campeón del Torneo Clausura, lo que le permitiría clasificarse directamente a la Copa Libertadores 2027.

De esta manera, el encuentro ante Riestra tendrá un valor especial para el Rojo. Primero deberá cumplir con su obligación en Avellaneda y después esperar que los resultados de la última jornada mantengan encendida su ilusión internacional.