Independiente recibe a Boca en un duelo clave: tienen que ganar y el empate no les sirve

Independiente recibe este domingo 25 de octubre de 2026 a las 17 horas a Boca Juniors, en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Un encuentro con mucha historia y rivalidad que tendrá un nuevo capítulo, en el que se pondrá en juego para el "Rojo" una de sus últimas posibilidades de meterse en zona de Copa Sudamericana, el gran objetivo que tiene por delante en lo que queda de un año muy negativo.

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¿Para el "Xeneize"? La posibilidad de seguir luchando por quedarse con la anual, uno de sus frentes abiertos en un gran momento. Mientras que el local si empata se quedará casi afuera de la Copa Sudamericana 2027 por la tabla anual, el cuadro azul y oro abandonará la cima en la misma clasificación si obtiene solamente un punto.

Por dónde ver Independiente vs. Boca de manera legal

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Independiente y Boca será transmitido por ESPN Premium.

Un presente muy dispar en la previa al clásico

El "Rey de Copas" atraviesa un semestre muy negativo en lo deportivo e institucional, con un entrenador fuertemente cuestionado desde su llegada (vinculada a un representante cercano a la dirigencia) y en medio de la salida de algunos jugadores importantes para el plantel durante este Clausura, como es el caso de Kevin Lomónaco, Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutiérrez.

El pasado domingo empató 1 a 1 frente a Racing en un encuentro que jugó muy mal durante la primera etapa, pero en el que levantó su nivel al principio del segundo gracias a un cambio de posición de Maxi Meza, que convirtió de penal la igualdad definitiva. Aunque estuvo muy por debajo de lo que exige el club para este partido, ante una "Academia" impotente desde lo colectivo y en un pésimo momento.

Respecto a Boca, la realidad no puede ser más diferente: venció en la semana por 3-1 a Vasco da Gama y clasificó a la final de la Copa Sudamericana. Y mientras sueña con cortar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales, se encuentra en semifinales de la Copa Argentina y con chances de ganar la tabla anual en estos próximos tres cruces, que incluyen el clásico con Independiente y luego nada más ni nada menos que River.

Independiente viene de empatar el clásico de Avellaneda.

Un historial que cambió, pero que aún es equilibrado

"Que nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán", solía cantar la hinchada de Independiente a la de Boca año a año. Es que desde el comienzo del profesionalismo (en el amateurismo terminaron igualados) el "Rojo" llevó la delantera en el historial. Y en los 70 la diferencia máxima fue de 15 partidos para los de Avellaneda. Pero en los noventa esto empezó a cambiar y en 2003 Boca se puso por primera vez arriba en cruces por primera división.

La "Pantera Negra Turbo" Angulo, en la última victoria de Independiente ante Boca.

Si se cuentan todos los partidos (incluídas copas internacionales y nacionales), Boca ganó 80 veces, Independiente ganó 76 y empataron 72 veces. En cuanto a enfrentamientos de liga, Boca se impuso en 74 y el "Rojo" en 66., pero en los mano a mano, el equipo de Avellaneda se impone. Y entre ambos ha habido series memorables, como la victoria de Boca por penales en la final de la Supercopa 89 y el triunfo de Independiente en la final de la Supercopa 94 con gol de "Pascualito" Rambert, mientras que por Libertadores el partido más importante fue la semifinal de 1965 (ganó Independiente) y también lo eliminó al "Xeneize" de la Sudamericana 2012. Aunque en el siglo XXI en rasgos generales, Boca se impuso mucho más y ganó varias veces en el LDA desde su inauguración.