Ver en vivo Gimnasia de Mendoza vs. Boca por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Gimnasia de Mendoza y Boca se enfrentarán este sábado por la octava fecha del Torneo Clausura, en un partido que encontrará a ambos equipos con objetivos diferentes, pero con la necesidad de sumar. El encuentro se jugará desde las 16.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde el conjunto mendocino intentará aprovechar su buen momento y la localía para dar otro golpe ante uno de los grandes del fútbol argentino.

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El equipo dirigido por Darío Franco llega en plena levantada, después de conseguir tres victorias consecutivas y de imponerse por 3-0 ante Independiente en la última jornada. Boca, en cambio, todavía no perdió en el campeonato, aunque acumula una importante seguidilla de partidos y tiene por delante un compromiso internacional de gran importancia. Por eso, el Xeneize afrontará el duelo en Mendoza con una formación alternativa.

Por dónde ver Gimnasia de Mendoza vs Boca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Boca será transmitido por ESPN Premium.

Boca con suplentes frente al Lobo mendocino

La decisión de Boca responde principalmente a la necesidad de administrar las cargas de sus futbolistas. El martes tendrá un desafío clave ante São Paulo, por la Copa Sudamericana, y el cuerpo técnico busca llegar a ese encuentro con sus principales jugadores con menos carga física. Por ese motivo, varios de los habituales titulares tendrán descanso este sábado, en una rotación que apunta a evitar el desgaste y priorizar el compromiso internacional.

Gimnasia viene de una victoria histórica contra Independiente.

Entre las ausencias estará Leandro Paredes, mientras que otros jugadores importantes también dejarán su lugar para permitir el ingreso de futbolistas que habitualmente tienen menos minutos. La idea es mantener la competitividad sin arriesgar a los referentes del plantel antes de una semana determinante. Boca deberá afrontar el partido con un equipo menos habitual, pero con la intención de sostener su invicto en el Clausura.

Gimnasia va sin su goleador

Gimnasia, por su parte, también tendrá una baja importante. Agustín Módica sufrió una lesión muscular que le impedirá estar presente frente al Xeneize. La ausencia del delantero representa un golpe significativo para el conjunto mendocino, ya que atraviesa un gran momento goleador y se convirtió en una de las principales figuras del equipo durante el torneo.

Módica es, además, el máximo goleador del Clausura, con ocho tantos, y tuvo una participación decisiva en la producción ofensiva de Gimnasia. De hecho, marcó ocho de los doce goles que el equipo convirtió durante las primeras siete fechas. Su lugar sería ocupado por Ignacio Sabatini, quien tendrá la responsabilidad de reemplazar a una de las piezas más determinantes del conjunto de Franco.