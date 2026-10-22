Ver en vivo Flamengo vs. Estudiantes de La Plata por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Estudiantes de La Plata afrontará este jueves un desafío decisivo en su camino hacia la Copa Libertadores 2026. Desde las 21.30, hora argentina, el Pincha visitará a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por el partido de vuelta de las semifinales. Después del empate sin goles registrado en La Plata, ambos equipos llegan a la revancha con la serie abierta y la ilusión de conseguir un lugar en la definición continental.

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Por dónde ver Flamengo vs Estudiantes de La Plata

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Flamengo y Estudiantes de La Plata será transmitido por Telefé, Fox Sports, Pluto TV y Disney +.

Cómo llega Estudiantes al cruce contra Flamengo

El equipo dirigido por Alexander Medina intentará dejar atrás su irregular presente en el ámbito local para dar el golpe en Brasil. Estudiantes ganó apenas uno de sus últimos siete partidos en todas las competencias, una racha que refleja las dificultades que atravesó durante las últimas semanas.

Estudiantes viene de perder como local ante San Lorenzo.

El recorrido incluyó la derrota por 2-1 ante Lanús por el Torneo Clausura, la eliminación de la Copa Argentina frente a Platense por 1-0 y la caída por 3-1 ante Rosario Central en la Supercopa Internacional. Luego, el conjunto platense consiguió una victoria por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza, empató 2-2 con Central Córdoba, igualó sin goles frente a Flamengo y perdió 2-1 contra San Lorenzo.

La situación también genera preocupación en el campeonato doméstico con vistas a lo que viene y pone la esperanza en el torneo continental. A tres fechas del cierre de la fase regular, Estudiantes ocupa el décimo puesto del Grupo A, fuera de los lugares de clasificación a los playoffs. En la tabla anual, además, se encontraba lejos de asegurar una plaza para las copas internacionales de la próxima temporada.

Flamengo llega con algunas dudas

Del otro lado estará un Flamengo que llega fortalecido por su última presentación en el Brasileirao. El conjunto carioca goleó 3-0 a Bahía y encarará la revancha con confianza, aunque el entrenador Leonardo Jardim deberá evaluar el estado físico de varios futbolistas. El cuerpo técnico sigue de cerca a jugadores que arrastran molestias y debe resolver algunas dudas antes del encuentro. El panorama médico y las posibles ausencias serán factores importantes en la preparación del equipo brasileño.