Ver en vivo Ferro vs Gimnasia y Tiro por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentan este domingo 15 de noviembre de 2026 desde las 20:30 horas en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry, en el marco de los octavos de final (partido único) del Reducido de la Primera Nacional. El equipo de Caballito cuenta con ventaja deportiva por lo que un empate le permite avanzar de fase, mientras que el conjunto salteño está obligado a ganar para seguir en carrera.

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Dado que el encuentro no cuenta con televisación tradicional por canales de aire o cable, las alternativas digitales para seguirlo minuto a minuto desde un teléfono móvil son las siguientes: