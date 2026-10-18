Ver en vivo Estudiantes vs. San Lorenzo por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estudiantes recibe este domingo a las 18 horas a San Lorenzo por la fecha 13 del Clausura. Un partido importante para ambos en la búsqueda por clasificar a los playoff del campeonato. Aunque los dos viven momentos completamente distintos: el Pincha se encuentra con la cabeza puesta en las semifinales de la Copa Libertadores, mientras el Ciclón viene teniendo un rendimiento irregular en el torneo y necesita sumar para dejar atrás su crisis.

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Por dónde ver Estudiantes vs San Lorenzo

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, por lo que . El encuentro entre Estudiantes y San Lorenzo será transmitido por TNT Sports, canal que se puede ver adquiriendo el Pack Fútbol.

El Pincha va con suplentes

El conjunto de La Plata viene de jugar la ida de las semifinales de la Copa Libertadores este jueves frente a Flamengo. El resultado fue 0 a 0 en el Estadio Uno, un empate que deja la llave abierta pero al equipo brasileño levemente mejor parado para la vuelta, por lo que el partido por el torneo local aparece como una molestia para el equipo platense, que guardará algunos futbolistas.

"En líneas generales vamos a ver la recuperación, pero algunos jugadores no van a ser de la partida. Vamos a tratar de cuidarlos porque hoy hicieron mucho desgaste y van a pasar menos de 72 horas para el partido con San Lorenzo. En estas horas tomaremos la mejor decisión, pero no queremos descuidar el partido", expresó el "Cacique" Medina tras el encuentro con el Mengao.

El entrenador de Estudiantes busca que sus jugadores lleguen en condiciones al partido con Flamengo. En ese sentido, apuntó: "Como siempre, de local, vamos a tratar de ir a buscar el partido, sabiendo que San Lorenzo tiene buenos futbolistas. Pero necesitamos ganar el partido por la tabla de posiciones, por eso buscaremos salir desde arranque en busca de la victoria".

San Lorenzo y un partido crucial

San Lorenzo viene de ganarle a Riestra.

El Ciclón intentará sumar en un encuentro que lo podría meter en zona de clasificación a los playoff. El equipo que hoy dirige Rubén Darío Insúa tuvo en este torneo un par de resultados adversos importantes, como las derrotas en los clásicos ante Huracán y Boca. A eso se le sumó la goleada sumada frente a Defensa y Justicia, por lo que sabe que ya no hay margen de error en los partidos que vienen y en medio de una sitiuación compleja en lo institucional.