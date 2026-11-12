Ver en vivo Estudiantes vs. Independiente Rivadavia por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves 12 de noviembre, desde las 20, por la Supercopa Argentina 2026. La final se disputará en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano de Córdoba, donde ambos equipos buscarán sumar un nuevo título a sus vitrinas, luego de lo que ha sido un gran año deportivo para ambas instituciones.

{{{htmlAmp}}}

El partido pondrá cara a cara a dos campeones de la temporada 2025. El conjunto platense consiguió su lugar tras ganar el Trofeo de Campeones frente a Platense (campeón del Apertura del año pasado), mientras que el equipo mendocino obtuvo la clasificación luego de conquistar la Copa Argentina, en una recordada definición por penales ante Argentinos Juniors que le dio si primer título oficial.

Por dónde ver Estudiantes vs Independiente Rivadavia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes e Independiente Rivadavia se podrá ver por Disney + Plan Premium.

Cómo llega cada equipo a este encuentro

Estudiantes de La Plata llega a esta definición después de quedar eliminado del Torneo Clausura. El Pincha no logró meterse entre los clasificados a los playoffs y ahora buscará cerrar su participación en el ámbito local con una alegría. El equipo dirigido por Alexander Medina terminó su recorrido en el campeonato con la mirada puesta en un objetivo mucho más ambicioso: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre, en Montevideo.

Por eso, la Supercopa aparece como una oportunidad para recuperar sensaciones, sumar confianza y llegar con una conquista a la cita continental más importante del año. Además, el conjunto platense intentará conseguir su primera Supercopa Argentina, después de haber perdido la definición de 2024 frente a River.

Estudiantes en su último cruce frente a Talleres.

Del otro lado estará un Independiente Rivadavia que atraviesa un momento especial. El equipo conducido por Alfredo Berti viene de consagrarse en la Copa Argentina y ahora buscará ampliar su historia con otro título nacional.

La Lepra empató 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial, con un gol agónico de Luis Díaz, y terminó séptima en la Zona B del Clausura. Esa posición le permitió clasificarse a los playoffs, donde tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentarse a Boca Juniors en La Bombonera.

El conjunto mendocino buscará aprovechar el envión anímico de sus últimas actuaciones para dar otro golpe y demostrar que puede competir de igual a igual ante los equipos grandes. La posibilidad de sumar una nueva estrella representa un incentivo extra para un equipo que ya hizo historia con la conquista de la Copa Argentina.