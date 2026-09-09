Ver en vivo Estudiantes vs. Corinthians en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Estudiantes y Corinthians se preparan para afrontar uno de los cruces más importantes de la Copa Libertadores 2026. El partido de ida de los cuartos de final se jugará este miércoles desde las 21:30 horas, en un enfrentamiento que pondrá frente a frente a dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de dar el primer paso hacia las semifinales.

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El conjunto platense busca levantar la imagen en medio de una campaña magra en el torneo local, mientras que el equipo brasileño tampoco consiguió llegar al encuentro copero con una victoria bajo el brazo. En ambos casos, los últimos resultados dejaron interrogantes y obligan a sus entrenadores a tomar decisiones importantes antes de un partido en el que cualquier detalle puede resultar determinante.

Por dónde ver Estudiantes contra Corinthians

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Corinthians de este miércoles 21:30 horas será transmitido por Fox Sports, Disney + y DGO.

Dos equipos que necesitan levantar

Estudiantes llega golpeado y con problemas en defensa. El Pincha viene de perder ante Vélez y, además del bajo rendimiento mostrado en ese encuentro, Alexander Medina recibió malas noticias en las últimas horas. Tomás Palacios sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el partido de ida ante Corinthians. Su presencia en la revancha también está en duda.

La situación defensiva es una de las principales preocupaciones para el entrenador. Leandro González Pirez terminó el último encuentro con una molestia, aunque Medina aseguró que estará a disposición para el miércoles. Joaquín Correa, otro de los futbolistas importantes del equipo, también terminó con un golpe, pero el técnico confía en contar con ambos. En cambio, Tiago Palacios se perderá toda la serie debido a la lesión que arrastra.

El Pincha viene de perder en Liniers.

Corinthians, por su parte, tampoco llega en su mejor momento. El equipo dirigido por Fernando Diniz perdió 2-1 como local ante Chapecoense, último del Brasileirao, en un partido en el que utilizó a la mayoría de sus titulares. Kauê Camargo, Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Carrillo, Allan, Kaio César, Garro, Breno y Memphis Depay fueron parte del equipo inicial, aunque varios fueron reemplazados posteriormente.

La derrota tuvo además consecuencias en el campeonato brasileño, ya que Corinthians cayó hasta el undécimo puesto de la tabla. Ahora deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en la Libertadores, donde tendrá la posibilidad de recuperar confianza en un escenario de máxima exigencia.