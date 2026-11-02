Ver en vivo Defensa y Justicia vs. Independiente por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Independiente visitará a Defensa y Justicia en un partido clave por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro enfrentará a dos equipos que atraviesan realidades diferentes y que tienen objetivos importantes en la recta final de la fase regular: el Halcón buscará consolidarse entre los clasificados a los playoffs, mientras que el Rojo necesita sumar para sostener sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. El partido se disputará en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, y será una nueva oportunidad para que el conjunto de Avellaneda pueda recuperarse de una serie de resultados adversos.

{{{htmlAmp}}}

Por dónde ver Independiente vs Defensa y Justicia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia se juega el lunes 2 de noviembre, a las 19 horas, y será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega Independiente

El Rojo atraviesa un presente complicado y necesita una victoria para no comprometer sus posibilidades de clasificación. Actualmente tiene 19 puntos y ocupa el octavo puesto de la Zona A, el último que permite acceder a los playoffs.

El equipo de Avellaneda acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar. Su último triunfo fue el 2-1 frente a Unión, el 19 de septiembre. Desde entonces, perdió 4-1 ante Instituto, empató sin goles con Talleres, igualó 1-1 con Racing y cayó 1-0 frente a Boca en el último compromiso.

Independiente necesita ganar.

La derrota ante el Xeneize profundizó las dudas de un equipo que necesita recuperar regularidad en el tramo decisivo del campeonato. Además, una caída en Florencio Varela podría complicar su permanencia entre los ocho mejores de la zona.

Cómo llega Defensa y Justicia

El equipo de Florencio Varela atraviesa un buen momento en el campeonato y ya consiguió asegurar su clasificación a los playoffs. Actualmente suma 27 puntos y se mantiene en los primeros puestos de la Zona A.

El Halcón llega después de conseguir una importante victoria por 2-1 frente a Talleres en Córdoba. Previamente, había derrotado 2-0 a Unión y 3-0 a San Lorenzo, empatado 2-2 con Central Córdoba y perdido 1-0 ante Instituto.

De esta manera, el conjunto dirigido por Julio Vaccari ganó tres de sus últimos cinco compromisos y buscará aprovechar la localía para seguir entre los protagonistas del Clausura.

Qué se juegan Defensa e Independiente

El enfrentamiento tendrá objetivos diferentes, pero la misma importancia para los dos protagonistas. Defensa y Justicia intentará ratificar su buen momento y llegar fortalecido a los playoffs, mientras que Independiente afrontará una verdadera final para defender su lugar en la zona de clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado durante el Torneo Apertura 2026, Independiente se impuso por 3-1 en Avellaneda.