Ver en vivo Boca vs. Talleres por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca Juniors recibirá a Talleres de Córdoba este viernes 16 de octubre, desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize afrontará el encuentro con la cabeza puesta en la revancha ante Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana, después de perder en el partido de ida por 1 a 0 en La Bombonera.

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Con la obligación de conseguir un buen resultado en el campeonato local y administrar las energías de cara al compromiso internacional, Boca deberá afrontar un desafío importante ante el conjunto cordobés. El cuerpo técnico evaluará cómo distribuir las cargas del plantel en una etapa decisiva de la temporada.

Por dónde ver Boca vs Talleres

Boca viene de perder por Sudamericana.

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Talleres será transmitido por TNT Sports.

Fútbol gratis, pero con riesgos ocultos

La expectativa por el partido también lleva a muchos hinchas a buscar alternativas gratuitas en internet. Plataformas ilegales como Fútbol Libre, Pelota Libre, Roja Directa, Tarjeta Roja o Xuper TV prometen acceso a transmisiones deportivas, pero pueden exponer a los usuarios a riesgos informáticos y vulnerar los derechos de los titulares de las señales.

En Argentina, operativos judiciales de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (UFEIC) permitieron bloquear más de 300 dominios vinculados con retransmisiones no autorizadas. Detrás de estas redes puede haber estructuras organizadas que buscan obtener ganancias mediante la distribución ilegal de contenidos.

Uno de los principales peligros de estos sitios son las ventanas emergentes que aparecen al intentar reproducir un encuentro. Algunas invitan a descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales o solicitan permisos innecesarios. Instalar archivos desconocidos puede facilitar el ingreso de programas maliciosos capaces de recopilar información personal, registrar las pulsaciones en pantalla y robar contraseñas o credenciales bancarias. En situaciones más graves, el ransomware puede cifrar fotografías y documentos privados para exigir dinero a cambio de recuperarlos.

Talleres busca dejar atrás su mal momento

Talleres llega a La Bombonera después de empatar sin goles frente a Independiente en Córdoba. El equipo cordobés suma nueve puntos en el Clausura y necesita una victoria para mejorar su posición en la tabla. La T intentará aprovechar el desgaste de Boca por la competencia internacional y dar el golpe como visitante en un partido exigente. Viene de empatar contra Independiente y perder vs Belgrano en el clásico.