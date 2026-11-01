Ver en vivo Boca vs. River por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Boca y River volverán a paralizar al fútbol argentino este domingo 1° de noviembre, cuando se enfrenten desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Superclásico será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el tramo final de la fase regular, con puntos importantes en juego tanto para la clasificación a los playoffs como para la tabla anual y el acceso a las copas internacionales.

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Por dónde ver Boca vs River por el Clausura

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Boca y River de este domingo a las 15 horas cuenta con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

Boca llega en alza y quiere hacer valer la localía

El Xeneize atraviesa un buen momento y buscará aprovechar el respaldo de su público para imponerse ante su clásico rival. En la fecha anterior derrotó 1-0 a Independiente en Avellaneda, con un gol de Facundo Herrera sobre el final, resultado que le permitió alcanzar los 27 puntos en la Zona A.

Además, Boca se encuentra en una posición privilegiada en la tabla anual, con 57 unidades, y pelea por asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores 2027. El Superclásico representa una oportunidad para fortalecer su candidatura y prolongar el buen presente futbolístico.

El equipo de la Ribera también buscará repetir lo ocurrido en el último enfrentamiento entre ambos, cuando venció 1-0 a River en el Monumental, por el Torneo Apertura, con un penal convertido por Leandro Paredes.

River busca dar el golpe en La Bombonera

El Millonario, por su parte, llega después de vencer 1-0 a Racing en el Monumental, con un tanto de Lautaro Rivero. Con 23 puntos, se encuentra en zona de clasificación y mantiene sus aspiraciones de avanzar a los playoffs. Con Leonardo Ponzio al frente del equipo, River intentará aprovechar el Superclásico para consolidar su recuperación, ganar confianza y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, ya que actualmente se encuentra en zona de Sudamericana en la tabla anual, con 52 unidades.

River viene de vencer a Racing.

La visita tendrá el desafío de imponerse en una cancha en la que Boca ganó el último duelo disputado allí, por 2-0 en noviembre de 2025. El antecedente más reciente también favorece al Xeneize, que buscará extender su racha positiva.

Los últimos antecedentes del Superclásico