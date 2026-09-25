Ver en vivo Boca vs. Racing por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Boca y Racing se preparan para protagonizar uno de los grandes cruces de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El clásico se disputará el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, en un partido a eliminación directa que será clave para ambos equipos, que de ganar quedarían a dos partidos de alcanzar un título.

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Por dónde ver Boca contra Racing por Copa Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Racing de este domingo a las 17 será transmitido por TyC Sports.

Racing busca revancha de la primera final

El duelo tendrá además una particularidad: se reencontrarán en una instancia decisiva de la Copa Argentina, competencia que ya los tuvo frente a frente en la definición de la primera edición de la era moderna, en 2012, cuando Boca se impuso 2-1 y se quedó con el título en el regreso del campeonato. Ahora, ambos buscarán meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Cómo llega Racing

La Academia llega al partido después de recuperar confianza en el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda venció 3-1 a Sarmiento en el Cilindro y cortó una extensa racha sin triunfos en el campeonato local. El resultado significó un alivio para el entrenador y para un plantel que busca trasladar esa recuperación al duelo copero.

En la Copa Argentina, Racing también viene de avanzar ante Belgrano por los octavos de final, luego de haber eliminado previamente a Defensa y Justicia. Ante Boca, Vojvoda analiza algunas variantes para definir el equipo, especialmente en la última línea. Ezequiel Cannavo, recuperado de una molestia muscular, volvió a estar disponible.

Cómo llega Boca

El Xeneize, por su parte, arriba con el envión de una victoria ante San Lorenzo. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 2-0 en el Bajo Flores y llega al clásico copero con una actuación reciente que le permitió tomar impulso en el Clausura, mientras se mantiene con vida en la Copa Sudamericana, donde debe enfrentar en semifinales a Vasco Da Gama.

Leandro Paredes, líder de este Boca.

En la Copa Argentina, Boca avanzó hasta esta instancia tras superar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento y Vélez. El último cruce terminó 0-0 y se resolvió mediante tiros desde el punto penal, lo que le permitió al conjunto azul y oro meterse en los cuartos de final.

Árbitros y una definición sin margen

La AFA confirmó que Andrés Gariano será el árbitro principal. Sus asistentes serán Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri, mientras que Sebastián Martínez estará como cuarto árbitro. En el VAR trabajarán Lucas Novelli y Diego Romero.