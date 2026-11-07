Ver en vivo Boca vs. Defensa y Justicia por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Boca Juniors se prepara para afrontar un partido determinante en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El equipo de la Ribera recibirá a Defensa y Justicia este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, en La Bombonera, por la fecha 16 del campeonato. Un partido muy valioso para el "Xeneize", que podría cortar con una sequía de casi cuatro años sin títulos y llega entonado por la victoria en el Superclásico.

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Por dónde ver en vivo Boca vs Defensa y Justicia

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Boca y Defensa y Justicia será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

Cómo llegan Boca y Defensa y Justicia

El Xeneize llegará a este compromiso con el ánimo renovado después de conseguir una importante victoria por 1-0 frente a River en el Superclásico, disputado en La Bombonera. Ese resultado no solamente significó un triunfo especial para los hinchas, sino que también le permitió mantenerse en la pelea por el primer puesto de la tabla anual y llegar a la última jornada con grandes posibilidades de quedarse con el título.

Boca viene de ganar el Superclásico.

Del otro lado estará Defensa y Justicia, que buscará complicarle la tarde al Xeneize. El equipo de Florencio Varela viene de empatar 1-1 frente a Independiente y ocupa el cuarto puesto de su zona, con la necesidad de sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación a las copas internacionales.

Las chances de Boca de salir campeón de la anual

Boca ya tiene asegurada su clasificación a los octavos de final del Clausura, pero ahora tiene un objetivo todavía más importante: terminar la temporada en lo más alto de la clasificación general y consagrarse campeón de la tabla anual, que otorga un título de liga en este 2026.

Actualmente, el conjunto de la Ribera suma 60 puntos y cuenta con una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors también tiene 60 unidades, aunque presenta una diferencia de +12, mientras que Rosario Central aparece tercero con 59 puntos y +16. Los tres equipos jugarán sus respectivos encuentros en simultáneo para garantizar la igualdad deportiva en una definición que promete emociones hasta el último minuto. Argentinos recibirá a Huracán, mientras que Rosario Central será local frente a Estudiantes de Río Cuarto.

El panorama es favorable para el Xeneize, que depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto. Si consigue derrotar a Defensa y Justicia, tendrá prácticamente asegurada la consagración, ya que Argentinos necesitaría descontarle una diferencia de once goles para superarlo. También existen otros escenarios favorables para el equipo de la Ribera. Si Boca empata, será campeón siempre que Argentinos Juniors y Rosario Central no consigan ganar sus respectivos compromisos. En cambio, si pierde, necesitará que Argentinos también caiga y que Rosario Central no obtenga una victoria.