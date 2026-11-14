Ver en vivo Boca vs. Banfield en Copa Argentina por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Boca Juniors y Banfield se enfrentarán este sábado 14 de noviembre por las semifinales de la Copa Argentina 2026, en un partido que definirá al segundo finalista del certamen. El encuentro se disputará en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 19, y tendrá como premio un lugar en la definición del torneo, donde ya espera Platense.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar su buen presente futbolístico para avanzar hacia un nuevo título, mientras que el conjunto de Pedro Troglio intentará dar el golpe y cambiar el balance de una temporada irregular. El encuentro se jugará a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario.

Por dónde ver Boca y Banfield por Copa Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El partido entre Boca y Banfield será transmitido por TyC Sports.

Cómo llega Boca a la semifinal de la Copa Argentina

El Xeneize atraviesa un gran momento y llega fortalecido después de consagrarse campeón de la Tabla Anual del fútbol argentino. El equipo consiguió ese objetivo tras vencer a Defensa y Justicia y ahora quiere extender su buen rendimiento en la Copa Argentina.

Boca viene de ser campeón.

En los cuartos de final protagonizó una de las grandes remontadas de la temporada: después de comenzar perdiendo 2-0 ante Racing, logró dar vuelta el resultado y se impuso por 3-2. La gran figura fue Enner Valencia, autor de los tres goles que le dieron la clasificación.

Sin embargo, Arruabarrena deberá realizar modificaciones. Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco serán bajas por problemas físicos, mientras que Leandro Paredes se encuentra disponible después de volver a entrenarse con normalidad. Una de las incógnitas pasa por el acompañante de Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque, con Alan Velasco y Tomás Aranda como alternativas. Además, Boca tiene un calendario exigente: el sábado 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Cómo llega Banfield al partido contra Boca

El Taladro afronta una oportunidad histórica para meterse en la final de la Copa Argentina. El equipo de Pedro Troglio tuvo una temporada irregular en los torneos locales y no consiguió clasificarse a los playoffs del Apertura ni del Clausura.

Sin embargo, encontró en la competencia federal una posibilidad de cambiar su año. Para llegar a semifinales eliminó a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra. En las últimas tres instancias necesitó de los penales para conseguir la clasificación.

Una de sus principales figuras es Diego Rodríguez, decisivo en la definición frente a Riestra. También se destacan Tomás Adoryan, Lautaro Gómez y Adrián Balboa, quienes serán importantes para intentar sorprender al Xeneize.