Ver en vivo Barracas Central vs. Racing por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Barracas Central y Racing se enfrentarán este viernes 6 de noviembre, desde las 15, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará en el estadio Claudio Chiqui Tapia y tendrá dos equipos con realidades muy diferentes: el "Guapo" ya consiguió su lugar en los playoffs y buscará terminar lo más arriba posible en la Zona B, mientras que la "Academia" jugará únicamente para completar una temporada muy negativa, después de quedarse sin posibilidades de clasificación.

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Por dónde ver Barracas Central vs Racing

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre Barracas Central y Racing será transmitido por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Cómo llega Racing a este duelo

El conjunto de Avellaneda llega a este compromiso sin objetivos deportivos inmediatos. La derrota frente a River lo dejó matemáticamente eliminado de los octavos de final del Clausura y, tras una campaña irregular, tampoco consiguió meterse en la pelea por un lugar en las copas internacionales de 2027.

De esta manera, Racing cerrará un año especialmente adverso, en el que sufrió un retroceso importante respecto de sus últimas temporadas. Por primera vez en 12 años, el club no tendrá participación en competencias internacionales, una situación que representa un golpe deportivo y económico para una institución que se había acostumbrado a competir en el plano continental.

Racing busca cerrar el campeonato lo mejor posible al ya no jugar por nada.

El equipo dirigido por Sebastián Romero intentará despedirse con una victoria que permita cambiar parcialmente el ánimo y empezar a pensar en la reconstrucción de cara a 2027. Sin embargo, tendrá una baja importante: Adrián Martínez no estará disponible.

Maravilla se desgarró y no jugará ante Barracas

El goleador de Racing sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha durante el partido frente a Aldosivi. El delantero había convertido uno de los tantos en la victoria de la Academia, pero debió abandonar el campo pocos minutos después por una molestia muscular.

Los estudios médicos confirmaron la lesión y determinaron que no volverá a jugar en lo que resta de 2026. Su ausencia representa una baja sensible para Romero, que deberá encontrar una alternativa para reemplazar a su principal referencia ofensiva.

Barracas quiere cerrar arriba y llegar fortalecido a los playoffs

La realidad del Guapo es diferente. El equipo ya aseguró su clasificación a los octavos de final y ahora apunta a sumar para mejorar su ubicación en la tabla y llegar de la mejor manera a los cruces eliminatorios.

Barracas viene de empatar 2-2 frente a Belgrano en Córdoba, después de remontar una desventaja de dos goles. Ese resultado le permitió sostenerse en los puestos de clasificación y extender su buena racha.