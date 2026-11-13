Ver en vivo Argentina vs. Uruguay por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

La Selección Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. El clásico rioplatense tendrá un atractivo especial, ya que marcará el comienzo de una nueva etapa para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, mientras que la Celeste, bajo la conducción de Diego Forlán, buscará seguir consolidando su renovación futbolística.

{{{htmlAmp}}}

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, de Boca Juniors, y será el primero de los dos compromisos que afrontará la Albiceleste durante esta ventana internacional. El segundo será el martes 17, frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En tanto, Uruguay tendrá como siguiente rival a República Dominicana.

Por dónde ver Argentina vs Uruguay

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido será transmitido por Telefé y TyC Sports.

Cómo llegan Argentina y Uruguay al clásico

Argentina llega con buenas sensaciones después de cerrar sus últimas presentaciones con tres victorias consecutivas. El seleccionado nacional derrotó 4-0 a Bolivia, goleó 7-0 a Burkina Faso y superó 3-0 a Benín, con un balance de 14 goles a favor y ninguno en contra. Sin embargo, el amistoso ante Uruguay tendrá un condimento particular: será el primer partido del equipo sin Lionel Messi, luego de la despedida internacional de su capitán.

Scaloni deberá resolver algunas incógnitas para definir la formación. Las lesiones de Cristian Romero y Lautaro Martínez obligan al entrenador a buscar alternativas en defensa y ataque. Además, mantiene dudas en el arco, donde Emiliano Martínez pelea por un lugar con Gerónimo Rulli. Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nicolás Paz y Julián Álvarez aparecen entre las principales opciones para integrar el equipo inicial.

La Selección Argentina vuelve al ruedo.

Del otro lado, Uruguay atraviesa un proceso de reconstrucción después de una actuación mundialista que estuvo lejos de las expectativas. El conjunto charrúa quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y ahora, con Diego Forlán al frente del seleccionado, intenta recuperar protagonismo y encontrar una identidad de juego.

En sus últimos encuentros, la Celeste mostró cierta irregularidad: perdió 3-1 ante Japón, pero luego se recuperó con goleadas frente a Corea del Sur por 4-1 y ante India por 6-1.

Forlán ya tiene definido el equipo para visitar a la Argentina. Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez serán los titulares.

Con dos selecciones que buscan ajustar piezas y renovar sus ilusiones, La Bombonera será el escenario de un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Aunque se trate de un amistoso, el clásico promete intensidad y exigencia para ambos equipos.