La Selección Argentina recibe este martes a las 20 horas a Costa Rica en un nuevo amistoso en la fecha FIFA. El partido, que se juega en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, le sirve a Lionel Scaloni para seguir probando jugadores de cara a lo que viene, después de confirmar su renovación en la Albiceleste. Y en este caso tendrá enfrente un equipo que a priori significará una dificultad menor a lo que fue el "Clásico del Río de la Plata" frente a Uruguay.

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Por dónde ver Argentina vs Costa Rica

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Argentina y Costa Rica será transmitido por Telefe y TyC Sports, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.

Cómo llega Argentina al encuentro

El combinado albiceleste viene de perder 2-1 frente a Uruguay en lo que fue el primer partido de la Selección sin Lionel Messi. El futbolista se retiró con la camiseta de su país y para Scaloni el desafío es comenzar la renovación después de lo que ha sido un proceso muy exitoso e histórico, con las obtenciones del mundial Qatar 2022, dos Copa América, una Finalissima y la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Selección viene de perder el clásico rioplatense ante Uruguay.

Posibles debuts de cara al duelo contra Costa Rica

Con vistas a lo que será el encuentro con los "Ticos", en la Albiceleste podrían debutar Aaron Anselmino y Mariano Troglio, los dos jugadores que forman parte de la lista y aún no tuvieron minutos en la mayor. Los zagueros centrales del Chelsea (Inglaterra) y Parma (Italia) no entraron frente a la "Celeste", pero podrían llegar a tener minutos en el próximo debut, con vistas a seguir probando futbolistas.

Con respecto a lo que pueden llegar a ser los cambios, Scaloni señaló: "El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir". E hizo hincapié en los nombres que pueden empezar a tener minutos, al apuntar que la intención pasa por "darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta". Y agregó, en ese sentido: "Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos".