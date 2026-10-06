Ver la Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Messi por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

La selección argentina de fútbol se prepara para disputar un encuentro inolvidable en fecha FIFA, al enfrentar al combinado de Benín en un amistoso cargado de emociones. Más allá del resultado, todas las miradas del mundo futbolero estarán puestas en un acontecimiento histórico: será la última vez que Lionel Messi vista la camiseta albiceleste de manera oficial. El gran capitán y máximo ídolo de la era moderna se despide del público argentino tras un ciclo glorioso que quedará grabado para siempre en la memoria de los hinchas. Por eso, nadie quiere perderse ni un solo minuto de este cruce trascendental y la expectativa para seguir el juego en directo alcanza niveles verdaderamente históricos.

{{{htmlAmp}}}

¿Dónde ver Argentina vs. Benín de manera legal y segura?

Para no perderse ningún detalle de este acontecimiento único y disfrutar de una transmisión de alta calidad sin interrupciones, los fanáticos disponen de variadas opciones oficiales y autorizadas. En la televisión abierta y por cable, el cotejo se podrá seguir en vivo a través de las pantallas de Telefe y TyC Sports, como también mediante la señal de DSports.

Además, para quienes prefieran seguir la acción desde sus dispositivos móviles, tabletas o computadoras, existen alternativas digitales completamente legales. Las plataformas de streaming como DGO, TyC Sports Play, Mi Telefe y los servicios de operadores como Flow y Telecentro Play emitirán el juego en directo. Acceder por estos medios garantiza una señal estable, audio nítido e imagen en alta definición para vivir con total emoción cada instante de este partido inolvidable.

Selección argentina de fútbol masculino, en el Mundial de Qatar 2022.

¿Por qué no verlo en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV?

A pesar de la notoriedad que han cobrado en la red ciertos portales no autorizados como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV, recurrir a estas plataformas representa una clara infracción a los derechos de transmisión y a la ley de propiedad intelectual. Estos sitios retransmiten contenidos de forma clandestina y sin contar con ninguna licencia oficial.

ás allá del evidente marco ilegal, la navegación en este tipo de páginas implica severos riesgos para la seguridad digital de las personas. Es habitual que alberguen publicidad invasiva, malware, virus y código malicioso diseñado para infectar dispositivos o sustraer datos personales y bancarios. Elegir las opciones legítimas no solo resguarda la privacidad y los equipos del espectador, sino que respalda el trabajo profesional que hace posible transmitir un evento de esta trascendencia mundial.