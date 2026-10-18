Ver partidos el fin de semana en Fútbol Libre, Pelota Libre, Tarjeta Roja o Roja Directa es ilegal: por qué no hacerlo y dónde ver sin riesgos.

El fútbol despierta pasiones incalculables en Argentina, movilizando a millones de hinchas que buscan seguir cada fin de semana el desempeño de sus equipos favoritos. Sin embargo, la búsqueda constante de alternativas para ver los encuentros sin pagar ha masificado de manera alarmante el uso de plataformas clandestinas y sitios web no autorizados como Fútbol Libre, Pelota Libre, Tarjeta Roja o Roja Directa.

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Estas opciones prometen una supuesta gratuidad que esconde una realidad ilegal, ya que operan al margen de la ley, vulneran los derechos de propiedad intelectual de las transmisiones oficiales y exponen a los usuarios a peligros informáticos que comprometen totalmente su seguridad digital hoy en día.

Canales oficiales para ver fútbol

Para disfrutar de la Liga Profesional con óptima calidad de imagen y sin poner en riesgo la privacidad del hogar, existen alternativas oficiales que están reguladas. La opción principal y formal para seguir el torneo de primera división en Argentina es adquirir el Pack Fútbol, el servicio que reúne los canales premium ESPN Premium y TNT Sports, ofreciendo coberturas completas en vivo, programas de debate y resúmenes exclusivos de cada jornada competitiva. Este paquete se puede contratar fácilmente mediante operadores autorizados de televisión por cable o plataformas de streaming autorizadas como Flow, DGO y Telecentro Play.

River Plate vs. Atlético Tucumán.

Una vez activo el servicio, los encuentros se pueden sintonizar cómodamente en televisores o desde dispositivos móviles como teléfonos, tablets y computadoras a través de sus respectivas aplicaciones oficiales. De este modo, elegir canales autorizados garantiza transmisiones fluidas y sin interrupciones, protege de manera absoluta los equipos informáticos del usuario.

Partido entre Rosario Central y Atlético Tucumán.

Los riesgos de usar plataformas piratas

Ver partidos en sitios no autorizados constituye un delito grave de piratería informática y expone al espectador cotidiano a amenazas severas que afectan su tranquilidad. Recientemente, un riguroso operativo judicial desmanteló con éxito cientos de dominios ilegales y clandestinos que retransmitían contenidos deportivos sin ningún tipo de permiso oficial. Al ingresar a estas plataformas, la gran mayoría del contenido exhibido promociona apuestas ilegales y publicidad invasiva altamente peligrosa.

Las aplicaciones descargadas desde fuentes desconocidas pueden acceder sigilosamente a contraseñas bancarias, mensajes privados de texto y archivos personales. Estas páginas incorporan ventanas emergentes y redirecciones engañosas que buscan captar clics para instalar troyanos, spyware o ransomware, programas capaces de bloquear toda la información del teléfono. Para evitar robos de identidad, fraudes financieros y graves daños informáticos, resulta indispensable rechazar las transmisiones piratas y priorizar siempre las plataformas formales, legales y seguras.