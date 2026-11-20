El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol entra en su etapa decisiva con los octavos de final, una instancia a partido único en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. El telón se abre el viernes 20 de noviembre a las 20:00 con Vélez ante Belgrano. El sábado 21 juegan Defensa y Justicia frente a Barracas Central (15:00) y Argentinos Juniors contra Independiente (17:00). El domingo 22 se concentra la mayor actividad con Rosario Central ante Gimnasia de Mendoza (16:00), River frente a Lanús (19:00) e Instituto contra Huracán (22:00). El lunes 23 chocan Gimnasia de La Plata y Newell's (17:00), y el miércoles 25 cierran Boca e Independiente Rivadavia (21:00). En caso de empate en los noventa minutos, habrá tiempo suplementario y luego penales rumbo a la final del 12 de diciembre en La Plata.

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¿Dónde ver los octavos de final del Clausura 2026?

La vía legal y oficial para seguir cada cruce es contratar el Pack Fútbol a través de los cableoperadores y plataformas habilitadas en Argentina, como Flow, Telecentro Play o DGO. Ese abono habilita las señales TNT Sports y ESPN Premium, encargadas de transmitir los partidos en vivo, tanto en televisión como en streaming. Optar por los canales oficiales garantiza calidad de imagen, estabilidad en la transmisión y el respaldo económico que sostiene la industria audiovisual y a los propios clubes del fútbol argentino.

Boca venció a Defensa y Justicia en el Torneo Clausura 2026. (Crédito de foto: Liga AFA)

Ver los partidos en Fútbol Libre, Xuper TV o Roja Directa

Recurrir a sitios como Fútbol Libre, Xuper TV o Roja Directa para ver el Clausura es ilegal porque estas plataformas retransmiten señales protegidas por derechos de autor sin autorización de los titulares ni de la organización del torneo.

Esa práctica vulnera la propiedad intelectual y perjudica el financiamiento de la competencia y de las instituciones deportivas. Además, este tipo de portales piratas suelen operar mediante dominios cambiantes que quedan bloqueados por orden judicial o medidas antipiratería en medio de los encuentros.

Además del marco legal, entrar en estas páginas expone a los usuarios a riesgos digitales frecuentes, como ventanas emergentes invasivas, enlaces engañosos, publicidad fraudulenta y malware que comprometen dispositivos y datos personales. Por eso, para disfrutar sin cortes ni peligros de una definición del torneo, que otorga cupo directo a la Libertadores 2027, lo recomendable es evitar esas alternativas clandestinas y acudir únicamente al Pack Fútbol.