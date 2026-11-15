Cómo ver otra fecha de la Nations League, con España vs. Inglaterra y Bélgica vs. Italia

La UEFA Nations League sigue su camino y tendrá el último capítulo en este 2026, con España vs. Inglaterra como el mejor partido de esta doble fecha FIFA en la capital Madrid. Además, la Francia de Zinedine Zidane saldrá a la cancha como local frente a Turquía luego de la dura derrota en la visita a Italia.

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Precisamente la "Azzurra" irá a Bélgica para jugarse un mano a mano clave en su zona. Otro Seleccionado importante en Europa que se presentará nuevamente es Croacia, que será anfitrión en el duelo con República Checa.

Todos los partidos de la Nations League hoy domingo 15 de noviembre del 2026

Fecha 6 de la fase de grupos

Hora (ARG) Partido Grupo Estado / TV 11:00 Chipre vs. Montenegro Liga C - Grupo 2 En juego (76') / ESPN y Disney+ Premium 11:00 Letonia vs. Armenia Liga C - Grupo 2 En juego (76') / Disney+ Premium 14:00 Finlandia vs. San Marino Liga C - Grupo 1 Por jugar / Disney+ Premium 14:00 Bielorrusia vs. Albania Liga C - Grupo 1 Por jugar / ESPN y Disney+ Premium 16:45 España vs. Inglaterra Liga A - Grupo 3 Por jugar / ESPN y Disney+ Premium 16:45 Bélgica vs. Italia Liga A - Grupo 1 Por jugar / Disney+ Premium 16:45 Francia vs. Turquía Liga A - Grupo 1 Por jugar / Disney+ Premium 16:45 Croacia vs. República Checa Liga A - Grupo 3 Por jugar / Disney+ Premium

Italia vs. Bélgica, otro partidazo de la Nations League hoy.

Cómo ver la Nations League de manera legal en Argentina

Para ver la UEFA Nations League de manera legal en Argentina, los partidos se transmiten a través de ESPN (en sus distintas señales de TV) y de la plataforma de streaming Disney+ (con el plan correspondiente que incluye el contenido de ESPN).

Lo negativo y peligroso de ver los partidos por Fútbol Libre

Por el contrario, recurrir a plataformas piratas e ilegales como Fútbol Libre para sintonizar los encuentros representa una pésima decisión que conlleva múltiples riesgos informáticos y legales. En primer lugar, estas páginas están repletas de anuncios maliciosos, pop-ups invasivos y enlaces de dudosa procedencia que pueden infectar fácilmente los dispositivos con virus troyanos y software malicioso.

Además, la experiencia de visualización resulta desastrosa debido a la constante caída de las señales, la lentitud en la reproducción, los molestos retrasos y la calidad de video que se congela en los goles. Por último, consumir este tipo de contenido infringe los derechos de autor y apoya redes de piratería informática.

La tabla de posiciones de la Nations League

Grupo A1

Pos. Selección Pts PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 Italia 10 5 3 1 1 11 6 +5 2 Francia 10 5 3 1 1 8 5 +3 3 Bélgica 9 5 3 0 2 8 6 +2 4 Turquía 0 5 0 0 5 3 13 -10

Grupo A2

Pos. Selección Pts PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 Países Bajos 11 5 3 2 0 14 5 +9 2 Grecia 8 5 2 2 1 5 10 -5 3 Alemania 8 5 2 2 1 6 3 +3 4 Serbia 0 5 0 0 5 4 11 -7

Grupo A3

Pos. Selección Pts PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 España 15 5 5 0 0 14 5 +9 2 Inglaterra 12 5 4 0 1 16 4 +12 3 Croacia 3 5 1 0 4 5 16 -11 4 República Checa 0 5 0 0 5 2 12 -10

Grupo A4

Pos. Selección Pts PJ PG PE PP GF GC Dif. 1 Portugal 12 5 4 0 1 10 8 +2 2 Dinamarca 9 5 3 0 2 11 8 +3 3 Noruega 6 5 2 0 3 9 9 0 4 Gales 3 5 1 0 4 3 8 -5

El formato de la Nations League