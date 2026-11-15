Cómo ver otra fecha de la Nations League, con España vs. Inglaterra y Bélgica vs. Italia

La UEFA Nations League sigue su camino y tendrá el último capítulo en este 2026, con España vs. Inglaterra como el mejor partido de esta doble fecha FIFA en la capital Madrid. Además, la Francia de Zinedine Zidane saldrá a la cancha como local frente a Turquía luego de la dura derrota en la visita a Italia.
Precisamente la "Azzurra" irá a Bélgica para jugarse un mano a mano clave en su zona. Otro Seleccionado importante en Europa que se presentará nuevamente es Croacia, que será anfitrión en el duelo con República Checa.
Todos los partidos de la Nations League hoy domingo 15 de noviembre del 2026
Fecha 6 de la fase de grupos
|Hora (ARG)
|Partido
|Grupo
|Estado / TV
|11:00
|Chipre vs. Montenegro
|Liga C - Grupo 2
|En juego (76') / ESPN y Disney+ Premium
|11:00
|Letonia vs. Armenia
|Liga C - Grupo 2
|En juego (76') / Disney+ Premium
|14:00
|Finlandia vs. San Marino
|Liga C - Grupo 1
|Por jugar / Disney+ Premium
|14:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Liga C - Grupo 1
|Por jugar / ESPN y Disney+ Premium
|16:45
|España vs. Inglaterra
|Liga A - Grupo 3
|Por jugar / ESPN y Disney+ Premium
|16:45
|Bélgica vs. Italia
|Liga A - Grupo 1
|Por jugar / Disney+ Premium
|16:45
|Francia vs. Turquía
|Liga A - Grupo 1
|Por jugar / Disney+ Premium
|16:45
|Croacia vs. República Checa
|Liga A - Grupo 3
|Por jugar / Disney+ Premium
Cómo ver la Nations League de manera legal en Argentina
Para ver la UEFA Nations League de manera legal en Argentina, los partidos se transmiten a través de ESPN (en sus distintas señales de TV) y de la plataforma de streaming Disney+ (con el plan correspondiente que incluye el contenido de ESPN).
Lo negativo y peligroso de ver los partidos por Fútbol Libre
Por el contrario, recurrir a plataformas piratas e ilegales como Fútbol Libre para sintonizar los encuentros representa una pésima decisión que conlleva múltiples riesgos informáticos y legales. En primer lugar, estas páginas están repletas de anuncios maliciosos, pop-ups invasivos y enlaces de dudosa procedencia que pueden infectar fácilmente los dispositivos con virus troyanos y software malicioso.
Además, la experiencia de visualización resulta desastrosa debido a la constante caída de las señales, la lentitud en la reproducción, los molestos retrasos y la calidad de video que se congela en los goles. Por último, consumir este tipo de contenido infringe los derechos de autor y apoya redes de piratería informática.
La tabla de posiciones de la Nations League
Grupo A1
|Pos.
|Selección
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Italia
|10
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|+5
|2
|Francia
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|5
|+3
|3
|Bélgica
|9
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|+2
|4
|Turquía
|0
|5
|0
|0
|5
|3
|13
|-10
Grupo A2
|Pos.
|Selección
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Países Bajos
|11
|5
|3
|2
|0
|14
|5
|+9
|2
|Grecia
|8
|5
|2
|2
|1
|5
|10
|-5
|3
|Alemania
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|3
|+3
|4
|Serbia
|0
|5
|0
|0
|5
|4
|11
|-7
Grupo A3
|Pos.
|Selección
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|1
|España
|15
|5
|5
|0
|0
|14
|5
|+9
|2
|Inglaterra
|12
|5
|4
|0
|1
|16
|4
|+12
|3
|Croacia
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|16
|-11
|4
|República Checa
|0
|5
|0
|0
|5
|2
|12
|-10
Grupo A4
|Pos.
|Selección
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Portugal
|12
|5
|4
|0
|1
|10
|8
|+2
|2
|Dinamarca
|9
|5
|3
|0
|2
|11
|8
|+3
|3
|Noruega
|6
|5
|2
|0
|3
|9
|9
|0
|4
|Gales
|3
|5
|1
|0
|4
|3
|8
|-5
El formato de la Nations League
- Cuartos de final. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzan a la ronda de cuartos de final, que se disputará en marzo de 2027.
- Permanencia. Las dos mejores selecciones ubicadas en el tercer puesto mantienen su lugar en la Liga A.
- Play-offs y descenso. Las dos peores terceras y las dos mejores cuartas juegan una repesca frente a los segundos de la Liga B, mientras que las dos peores cuartas descienden directamente