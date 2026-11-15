Godoy Cruz y Tristán Suárez van por el ascenso a Primera: cómo ver el partido en vivo

Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez buscan el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, que es el gran sueño que persiguieron durante toda la temporada 2026. El partido más importante del año llegó para el "Tomba" y el "Lechero", que afrontarán la final en la cancha de Belgrano de Córdoba el domingo 15 de noviembre desde las 17 horas. Mientras que el "Bodeguero" anhela regresar a la Primera tras apenas un año en la Primera Nacional, el conjunto de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) intentará subir a la máxima categoría por primera vez en la historia desde su fundación en 1929.

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Si ambos equipos empatan en el estadio Julio César Villagra, habrá un tiempo de suplementario de 30 minutos, dividido en dos tiempos de 15. Si la igualdad persistiera en la casa del "Pirata", irán entonces a la definición por la tanda de penales para definir al primer equipo que subirá a la elite para participar de los torneos en el 2027.

Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Tristán Suárez por el ascenso a Primera

Los mejores equipos de la Primera Nacional se medirán el domingo 15 de noviembre desde las 17 en el estadio de Belgrano de Córdoba, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia de Hernán Mastrángelo en el VAR. La transmisión en vivo será de LPF Play Plus, la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol cuya suscripción cuesta 15.000 pesos por mes.

Godoy Cruz y Tristán Suárez van por el ascenso a la Primera División.

Cómo ver la Primera Nacional por LPF Play: cuánto cuesta

Actualmente, quienes quieran mirar los encuentros de la segunda categoría del fútbol argentino deben contar con una cuenta en LPF Play y contratar el plan correspondiente. La plataforma permite seguir los partidos desde distintos dispositivos y también ofrece alternativas para volver a ver los encuentros una vez finalizados. La propuesta incluye la cobertura de los equipos de la Primera Nacional y otras categorías del ascenso, en una apuesta de la AFA por concentrar los derechos audiovisuales en un mismo espacio digital. Según informó la entidad, las transmisiones cuentan con producción profesional, relato, comentarios, repeticiones y contenidos especiales alrededor de cada partido.

El registro es gratuito, pero para acceder a los partidos en directo de la Primera Nacional hay que contratar el Plan Plus, que cuesta $15.000 mensuales. La suscripción tiene renovación automática y puede cancelarse en cualquier momento.

En el caso de los televisores inteligentes, los usuarios pueden buscar la aplicación en la tienda de su Smart TV. Si el dispositivo no es compatible, existe la posibilidad de conectar una computadora al televisor mediante un cable HDMI o utilizar dispositivos de streaming compatibles.

El abono incluye los encuentros en vivo de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana y la Primera C. También permite ver el Campeonato Femenino, el futsal masculino y el Torneo Proyección, además de recuperar partidos completos de la temporada. Se pueden utilizar hasta dos dispositivos simultáneamente.

Cómo descargar LPF Play para ver los partidos

Desde el comienzo de la temporada 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) centralizó las transmisiones de la Primera Nacional en LPF Play, su plataforma oficial de streaming. De esta manera, los encuentros dejaron de depender de las señales tradicionales de televisión.

Es ilegal ver la Primera Nacional por Fútbol Libre, Xuper TV o Magis TV

Una alternativa que suelen buscar los hinchas para evitar el pago de una suscripción son las páginas y aplicaciones de streaming no oficiales. Sin embargo, es importante aclarar que Fútbol Libre, Xuper TV y Magis TV no son plataformas autorizadas para transmitir los partidos de la Primera Nacional.

Estas alternativas distribuyen señales y contenidos protegidos por derechos audiovisuales sin contar con las licencias correspondientes. Por lo tanto, acceder a las transmisiones por esos medios implica recurrir a servicios de piratería digital y no constituye una vía legal para ver el fútbol.

Cómo descargar LPF Play y qué se puede ver

Para mirar la Primera Nacional en vivo es necesario descargar LPF Play, la aplicación oficial de la AFA. El servicio está disponible para celulares Android, a través de Google Play Store, y para iPhone, mediante la App Store. También se puede acceder desde una computadora ingresando al sitio oficial de la plataforma: LPF Play.

Las probables formaciones de Godoy Cruz y Tristán Suárez

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Manuel Guillén, Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás Priore, Marcos Enrique, Nicolás Sánchez; Agustín Gallo y Sebastián Ramírez. DT: José María Martínez.