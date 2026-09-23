Ver fútbol mexicano en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

La Liga MX de México se convirtió en un certamen de fútbol con creciente atractivo para el público argentino, atraído por la dinámica de los torneos Apertura y Clausura, y el protagonismo de históricos clubes como Club América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, Pumas UNAM, Tigres y Monterrey. La constante presencia de futbolistas y entrenadores albicelestes en tierras aztecas impulsa a miles de hinchas a buscar las transmisiones de cada jornada. Sin embargo, en la búsqueda de acceder a los partidos de forma gratuita, muchos usuarios terminan ingresando a sitios clandestinos como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Lo que parece un atajo rápido esconde severas amenazas para la privacidad y un evidente delito.

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¿Por qué es ilegal y cuáles son los riesgos del streaming pirata?

Acceder a las transmisiones del fútbol mexicano por canales no autorizados constituye una infracción a las leyes de propiedad intelectual y a los derechos comerciales de retransmisión. Más allá de la falta legal, el mayor peligro radica en la red delictiva montada detrás de estos portales. En una reciente investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic), las autoridades judiciales lograron desmantelar y bloquear más de 300 dominios ilegales, incluyendo varias réplicas de Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV, al comprobar que funcionaban como verdaderas plataformas de ciberdelincuencia.

Los análisis demostraron que estas páginas ejecutan scripts que inyectan malware, spyware y troyanos en los dispositivos de los usuarios. Dichos virus permiten a los atacantes apoderarse de la información privada, robar contraseñas y datos bancarios para realizar estafas o extorsiones. Además, la publicidad emergente redirige hacia plataformas de apuestas ilegales y material no apto para menores. A estos riesgos digitales se suma la frecuente inestabilidad del servicio, que suele sufrir bloqueos durante la emisión de los partidos.

Partido de la liga mexicana de fútbol masculino. (Crédito de foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

¿Dónde ver la Liga MX de manera legal en Argentina?

Para no caer en el mercado informal, la recomendación prudente es recurrir a las alternativas oficiales disponibles en Argentina. La cobertura televisiva de encuentros destacados de la Liga MX se encuentra a cargo de la señal de ESPN en televisión paga.

En el ámbito del streaming y los dispositivos digitales, los partidos seleccionados del torneo mexicano pueden seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium, que integra la oferta deportiva de ESPN. Asimismo, según los derechos de transmisión de cada club, determinados cotejos se encuentran disponibles en la plataforma ViX. Elegir servicios autorizados garantiza una transmisión estable y de alta definición.