Ver Fútbol Libre, Pelota Libre, Tarjeta Roja o Roja Directa es un riesgo: por qué no hacerlo y dónde ver de manera legal

El fútbol es parte fundamental de la rutina diaria de millones de hinchas argentinos que, fin de semana tras fin de semana, siguen con entusiasmo apasionado la pasión por sus colores. Ya sea desde las tribunas o frente a la pantalla de un televisor o teléfono celular, ver fútbol resulta un ritual infaltable en los hogares de todo el país. Sin embargo, la costumbre de buscar transmisiones gratuitas lleva a muchos simpatizantes a recurrir a sitios web clandestinos, una práctica que entraña severos peligros para la seguridad digital.

{{{htmlAmp}}}

¿Dónde ver el fútbol de manera legal?

Para disfrutar de torneos como la Primera División argentina con óptima calidad de imagen y sin poner en riesgo la privacidad del hogar, la opción legal e institucionalmente regulada es adquirir el Pack Fútbol. Este paquete oficial reúne las señales premium de ESPN Premium y TNT Sports, que poseen los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos en vivo, programas de debate y resúmenes de cada jornada.

Dichos canales autorizados se pueden contratar y sintonizar fácilmente mediante los principales operadores de televisión de pago y plataformas de streaming que operan en el país, como Flow, DGO y Telecentro Play. Al contar con la suscripción activa, los fanáticos pueden ver los encuentros en Smart TVs, computadoras, tablets o teléfonos móviles mediante sus aplicaciones oficiales. Elegir canales oficiales garantiza transmisiones fluidas sin interrupciones molestas y respalda directamente la sustentabilidad económica de los clubes. Si se desea ver ligas como la estadounidense (MLS) en la que juega Lionel Messi, se puede adquirir Apple TV.

Ver fútbol internacional no tiene que implicar riesgos de ciberseguridad. (Crédito de foto: AP/Andre Penner)

Los riesgos y la ilegalidad de las plataformas piratas

Pese a las vías legítimas, sitios como Fútbol Libre, Pelota Libre, Tarjeta Roja, Roja Directa o Xuper TV atraen a millones de usuarios prometiendo transmisiones gratuitas online. Detrás de estas páginas funciona una red delictiva altamente organizada e ilegal orientada al lucro ilícito. Operativos judiciales de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (UFEIC) han logrado bloquear más de 300 dominios piratas por retransmisión no autorizada.

El riesgo principal proviene de ventanas emergentes engañosas que invitan a descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales. Al instalar estos archivos desconocidos, el dispositivo puede infectarse con código malicioso que registran las pulsaciones de pantalla para robar contraseñas y claves bancarias. En situaciones más graves, programas tipo ransomware cifran fotos y documentos privados. Evitar las plataformas clandestinas es indispensable para resguardar la intimidad personal y la seguridad informática.