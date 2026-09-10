Ver fútbol italiano en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

La Serie A de Italia mantiene un vínculo histórico y afectivo muy fuerte con los hinchas argentinos. La presencia constante de figuras de la selección nacional en gigantes como Inter de Milán, Juventus, Milan, Roma y Napoli convierte a cada jornada del torneo en una cita imperdible para los futboleros del país.

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En este escenario, la tentación de acceder a los partidos sin costo lleva a miles de usuarios a recurrir a plataformas clandestinas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, lo que a primera vista parece una alternativa sencilla esconde serios riesgos de ciberseguridad e infracciones a la ley.

¿Por qué es ilegal y cuáles son los riesgos del streaming pirata?

Sintonizar el fútbol italiano mediante plataformas no autorizadas infringe las leyes de propiedad intelectual y viola los derechos comerciales de transmisión. No obstante, la mayor amenaza radica en la estructura delictiva organizada tras estas páginas. En un reciente megaoperativo encabezado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic), las autoridades bloquearon más de 300 dominios ilegales, entre ellos distintas clonaciones de Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV, al verificar que operaban como verdaderas plataformas de ciberdelincuencia.

Según los análisis de las autoridades, estas webs inyectan de forma silenciosa programas maliciosos como troyanos, spyware y malware en los dispositivos de los usuarios. Estos virus permiten a los atacantes apoderarse del equipo, recopilar datos personales y robar credenciales bancarias para concretar estafas o extorsiones. Además, la publicidad invasiva suele redirigir a páginas de apuestas no reguladas y material inapropiado para menores. A este peligro digital se suma la permanente inestabilidad de las señales, propensas a bloqueos judiciales durante el desarrollo de los encuentros.

Douglas Luiz y Gonçalo Ramos en el partido entre Juventus vs. Milán. (Crédito de foto: EFE)

Ver la Serie A de manera legal en Argentina

Para evitar los peligros asociados al mercado pirata, la única alternativa segura y recomendable consiste en recurrir a los canales oficiales habilitados en la Argentina. La cobertura completa de la Serie A se transmite en vivo para televisión paga por las señales lineales de ESPN, canal que cuenta con los derechos de retransmisión oficial para la región.

Por otro lado, aquellos espectadores que prefieren seguir los encuentros desde computadoras, tablets, celulares o smart TV pueden hacerlo a través de la plataforma de streaming Disney+, que emite todos los partidos de esta liga en alta definición. Elegir vías legales garantiza una transmisión fluida y de calidad, además de proteger la información confidencial y los dispositivos de los usuarios.