Ver fútbol francés en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

La Ligue 1 de Francia se consolidó en los últimos años como una de las competencias europeas de mayor seguimiento en el país. El andar de gigantes como Paris Saint-Germain (PSG), Olympique de Marsella, Mónaco u Olympique de Lyon atrae cada fin de semana a miles de futboleros argentinos interesados en seguir un fútbol táctico, físico y repleto de figuras. Frente a este constante interés, la intención de ver los partidos de manera gratuita lleva a muchos usuarios a recurrir a plataformas clandestinas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, lo que parece una alternativa tentadora esconde severas amenazas para la seguridad digital y un claro delito contra la propiedad intelectual.

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¿Por qué es ilegal y cuáles son los riesgos del streaming pirata?

Sintonizar la liga francesa a través de portales no autorizados viola los derechos de transmisión y las leyes de propiedad intelectual. No obstante, el peligro más alarmante para los usuarios radica en la infraestructura criminal que sostiene a estos sitios web. Recientemente, un megaoperativo impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic) logró bloquear más de 300 dominios ilegales, entre ellos réplicas de Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV, al comprobar que operaban como verdaderas plataformas de ciberdelincuencia.

Según revelaron los informes técnicos judiciales, al ingresar a estos portales se pueden inyectar en los dispositivos programas maliciosos como spyware, troyanos y malware. Estos virus permiten a los atacantes sustraer credenciales bancarias y acceder a datos privados para efectuar estafas o extorsiones.

Además, la publicidad invasiva suele derivar hacia sitios de apuestas clandestinas y material inapropiado para menores. A todo esto se suma la permanente inestabilidad de las señales, que suelen cortarse intempestivamente por bloqueos judiciales durante el partido.

Transmisión de la Ligue 1 de Francia. (Crédito de foto: beIN Sports)

¿Dónde ver la Ligue 1 de manera legal en Argentina?

Ante los riesgos de las vías clandestinas, la alternativa segura para los fanáticos consiste en utilizar los servicios oficiales habilitados. En Argentina, la totalidad de los partidos de la Ligue 1 de Francia son transmitidos en vivo y en exclusiva para streaming a través de la plataforma Disney+ Premium, servicio que cuenta con el catálogo completo de la liga francesa junto a la señal de ESPN.

De esta manera, los usuarios pueden disfrutar de cada jornada desde smart TV, computadoras, celulares y tablets de forma completamente segura. Optar por las plataformas autorizadas no solo asegura una experiencia de alta definición y sin interrupciones, sino que protege la información confidencial frente a las redes de los delincuentes cibernéticos.