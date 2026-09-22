Ver fútbol argentino en Tarjeta Roja, Roja Directa o Fútbol Libre es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

El fútbol argentino vuelve a concentrar la atención de los hinchas con cada nueva fecha de la Primera División. River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo y el resto de los equipos disputan una temporada que ofrece cada fin de semana nuevos encuentros, por lo que hoy por hoy son varias las posibilidades que se ofrecen para poder seguirlos en vivo desde el televisor, el celular o la computadora.

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Sin embargo, no todas las opciones disponibles en internet son seguras ni cuentan con autorización para transmitir los partidos. Plataformas y sitios como Fútbol Libre, Roja Directa, Pelota Libre o Xuper TV ofrecen señales sin los derechos correspondientes y pueden implicar riesgos para los usuarios. Por eso, existen alternativas oficiales para seguir el fútbol argentino de manera legal y con una transmisión autorizada.

Cómo ver de forma legal el fútbol argentino en 2026

Para mirar la Primera División del fútbol argentino de manera legal, la principal alternativa es contratar el Pack Fútbol, que permite acceder a las señales de ESPN Premium y TNT Sports Premium, responsables de transmitir los partidos de la Liga Profesional. Los derechos de la máxima categoría están distribuidos entre ambas señales, por lo que el paquete permite seguir los encuentros que se emiten por esas señales.

El Pack Fútbol puede contratarse a través de distintos operadores de televisión paga. Entre ellos se encuentran Flow, DirecTV y otros servicios de cable e internet que ofrecen las señales premium dentro de sus paquetes. De esta manera, los usuarios pueden acceder a las transmisiones oficiales desde el televisor y, según el servicio contratado, también mediante sus plataformas digitales.

Ver los partidos del fútbol argentino legalmente.

También existen alternativas para quienes prefieren mirar los partidos por internet sin contar necesariamente con un servicio tradicional de televisión por cable. Algunas de las señales oficiales cuentan con plataformas de streaming que permiten acceder a sus contenidos deportivos mediante una suscripción y desde distintos dispositivos compatibles.

Por qué evitar Fútbol Libre, Roja Directa y otras páginas

Las páginas que retransmiten partidos sin autorización no forman parte de las opciones oficiales. Además del aspecto legal relacionado con los derechos de transmisión, este tipo de sitios puede presentar ventanas emergentes, publicidad engañosa, redireccionamientos y archivos potencialmente peligrosos para celulares y computadoras.

Por eso, para seguir la Primera División sin recurrir a Fútbol Libre, Roja Directa, Pelota Libre o Xuper TV, la alternativa es utilizar las señales oficiales de ESPN Premium y TNT Sports Premium, ya sea mediante el Pack Fútbol de un operador o a través de las opciones de streaming habilitadas.

De esta manera, los hinchas pueden disfrutar de los partidos del fútbol argentino con una transmisión autorizada, buena calidad de imagen y sin exponerse a los riesgos asociados a las plataformas que ofrecen contenido sin licencia.