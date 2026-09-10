Ver fútbol alemán en Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

La Bundesliga de Alemania se ha afianzado en las últimas décadas como una de las ligas más vistosas y dinámicas del fútbol, atrayendo a miles de aficionados en la Argentina que buscan seguir en vivo la acción de potencias como Bayern Múnich, Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen. En este contexto, la intención de acceder a los partidos de manera gratuita impulsa a numerosos usuarios a buscar transmisiones en plataformas clandestinas como Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV. Sin embargo, lo que parece una solución práctica esconde graves peligros para la seguridad digital.

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Por qué es ilegal y cuáles son los riesgos del streaming pirata

Sintonizar el torneo alemán a través de sitios no autorizados infringe las normas de propiedad intelectual y viola los derechos de emisión comercial. No obstante, el mayor peligro para los espectadores radica en la estructura delictiva que sostiene a estos portales. En un reciente megaoperativo, la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic) desmanteló y bloqueó más de 300 dominios ilegales, entre ellos variantes de Fútbol Libre, Pelota Libre y Xuper TV, al comprobar que funcionaban como verdaderas plataformas criminales.

Los peritajes técnicos demostraron que, al navegar por estos sitios, se inyectan en segundo plano programas maliciosos como troyanos, spyware y malware. Estos archivos permiten tomar el control de los dispositivos, recopilar información confidencial y robar credenciales bancarias para cometer fraudes o extorsiones. Además, los anuncios emergentes redirigen a páginas de apuestas ilegales y contenidos no aptos para menores. A esto se suma la inestabilidad de las señales, expuestas a bloqueos judiciales durante los encuentros.

Liga alemana de fútbol. (Crédito de foto: AP)

¿Dónde ver la Bundesliga de manera legal?

Ante los inminentes riesgos del mercado ilegal, la única opción recomendada para los hinchas consiste en acudir a las vías oficiales en la Argentina. La cobertura en vivo de la Bundesliga se encuentra disponible en televisión paga mediante los canales lineales de ESPN, que poseen las licencias exclusivas de transmisión en la región.

Para quienes prefieren el streaming desde dispositivos móviles, tablets o Smart TV, la plataforma oficial es Disney+ (en su plan premium), la cual emite los partidos de la liga alemana en vivo y en alta definición. Optar por transmisiones legales no solo garantiza calidad y estabilidad, sino que protege la información privada de los usuarios frente a la ciberdelincuencia.