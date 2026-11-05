Ver Europa y Conference League por Fútbol Libre - Partidos de fútbol y canales deportivos Online en vivo es ilegal: por qué no buscarlo en Google

Este jueves 5 de noviembre del 2026 estará repleto de partidos tanto de la UEFA Europa League como de la Conference League en el Viejo Continente, por lo que habrá participación de muchos jugadores de la Selección Argentina. Por ejemplo, estarán Nicolás Tagliafico (Lyon), Gianluca Prestianni (Benfica), Facundo Medina (Bayer Leverkusen) y Ezequiel "Equi" Fernández (Bayer Leverkusen).

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¿Dónde ver los partidos de Europa League y Conference League en vivo de forma legal?

Para los aficionados que desean seguir todas las emociones del torneo desde Argentina de forma legal y segura, la transmisión exclusiva en vivo de los encuentros de la UEFA Europa League y la Conference League está a cargo de los canales deportivos de ESPN y Fox Sports, además de la plataforma de streaming online Disney+.

Lo negativo y peligroso de ver los partidos por Fútbol Libre

Por el contrario, recurrir a plataformas piratas e ilegales como Fútbol Libre para sintonizar los encuentros representa una pésima decisión que conlleva múltiples riesgos informáticos y legales. En primer lugar, estas páginas están repletas de anuncios maliciosos, pop-ups invasivos y enlaces de dudosa procedencia que pueden infectar fácilmente los dispositivos con virus troyanos y software malicioso.

Además, la experiencia de visualización resulta desastrosa debido a la constante caída de las señales, la lentitud en la reproducción, los molestos retrasos y la calidad de video que se congela en los goles. Por último, consumir este tipo de contenido infringe los derechos de autor y apoya redes de piratería informática.

Prestianni se destaca en Benfica de Portugal.

Los partidos de la Europa League hoy

Turno de las 14:45 hs

AC Milan vs. Ferencváros — ESPN / Disney+ Premium

— ESPN / Disney+ Premium Real Sociedad vs. Olympique de Lyon — ESPN 2 / Disney+ Premium

— ESPN 2 / Disney+ Premium Crystal Palace vs. TSG Hoffenheim — ESPN 3 / Disney+ Premium

— ESPN 3 / Disney+ Premium Sparta Praga vs. Bournemouth — Disney+ Premium

— Disney+ Premium N.E.C. Nijmegen vs. AC Omonia Nicosia — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Anderlecht vs. Red Bull Salzburgo — Disney+ Premium

Turno de las 17

AZ Alkmaar vs. Juventus — ESPN / Disney+ Premium

— ESPN / Disney+ Premium Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella — ESPN 2 / Disney+ Premium

— ESPN 2 / Disney+ Premium Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise — ESPN 4 / Disney+ Premium

— ESPN 4 / Disney+ Premium Benfica vs. Lech Poznań — ESPN / Disney+ Premium

— ESPN / Disney+ Premium Celtic vs. Beşiktaş — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Sunderland vs. Dinamo Zagreb — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Sturm Graz vs. NK Celje — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Torreense vs. FC Ararat-Armenia — Disney+ Premium

— Disney+ Premium Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta — Disney+ Premium

Partidos de la Conference League hoy

Primer turno: 14:45 hs

Atalanta vs. FC Kairat Almaty

vs. FC Midtjylland vs. Ajax

vs. Estrella Roja vs. Inter Club d'Escaldes

vs. Trabzonspor vs. SC Friburgo

vs. Aarhus GF vs. Sporting Clube de Braga

vs. KuPS Kuopio vs. KAA Gent

vs. Lincoln Red Imps vs. Hajduk Split

vs. Mjällby AIF vs. FK Borac Banja Luka

vs. FC Thun vs. Hearts

Segundo turno: 17 hs