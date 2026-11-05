Ver Europa y Conference League por Fútbol Libre - Partidos de fútbol y canales deportivos Online en vivo es ilegal: por qué no buscarlo en Google

Este jueves 5 de noviembre del 2026 estará repleto de partidos tanto de la UEFA Europa League como de la Conference League en el Viejo Continente, por lo que habrá participación de muchos jugadores de la Selección Argentina. Por ejemplo, estarán Nicolás Tagliafico (Lyon), Gianluca Prestianni (Benfica), Facundo Medina (Bayer Leverkusen) y Ezequiel "Equi" Fernández (Bayer Leverkusen).
¿Dónde ver los partidos de Europa League y Conference League en vivo de forma legal?
Para los aficionados que desean seguir todas las emociones del torneo desde Argentina de forma legal y segura, la transmisión exclusiva en vivo de los encuentros de la UEFA Europa League y la Conference League está a cargo de los canales deportivos de ESPN y Fox Sports, además de la plataforma de streaming online Disney+.
Lo negativo y peligroso de ver los partidos por Fútbol Libre
Por el contrario, recurrir a plataformas piratas e ilegales como Fútbol Libre para sintonizar los encuentros representa una pésima decisión que conlleva múltiples riesgos informáticos y legales. En primer lugar, estas páginas están repletas de anuncios maliciosos, pop-ups invasivos y enlaces de dudosa procedencia que pueden infectar fácilmente los dispositivos con virus troyanos y software malicioso.
Además, la experiencia de visualización resulta desastrosa debido a la constante caída de las señales, la lentitud en la reproducción, los molestos retrasos y la calidad de video que se congela en los goles. Por último, consumir este tipo de contenido infringe los derechos de autor y apoya redes de piratería informática.
Los partidos de la Europa League hoy
Turno de las 14:45 hs
- AC Milan vs. Ferencváros — ESPN / Disney+ Premium
- Real Sociedad vs. Olympique de Lyon — ESPN 2 / Disney+ Premium
- Crystal Palace vs. TSG Hoffenheim — ESPN 3 / Disney+ Premium
- Sparta Praga vs. Bournemouth — Disney+ Premium
- N.E.C. Nijmegen vs. AC Omonia Nicosia — Disney+ Premium
- Lillestrøm vs. Viktoria Plzeň — Disney+ Premium
- Levski Sofia vs. Jagiellonia Białystok — Disney+ Premium
- Anderlecht vs. Red Bull Salzburgo — Disney+ Premium
Turno de las 17
- AZ Alkmaar vs. Juventus — ESPN / Disney+ Premium
- Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella — ESPN 2 / Disney+ Premium
- Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise — ESPN 4 / Disney+ Premium
- Benfica vs. Lech Poznań — ESPN / Disney+ Premium
- Celtic vs. Beşiktaş — Disney+ Premium
- Sunderland vs. Dinamo Zagreb — Disney+ Premium
- Sturm Graz vs. NK Celje — Disney+ Premium
- Torreense vs. FC Ararat-Armenia — Disney+ Premium
- Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta — Disney+ Premium
Partidos de la Conference League hoy
Primer turno: 14:45 hs
- Atalanta vs. FC Kairat Almaty
- FC Midtjylland vs. Ajax
- Estrella Roja vs. Inter Club d'Escaldes
- Trabzonspor vs. SC Friburgo
- Aarhus GF vs. Sporting Clube de Braga
- KuPS Kuopio vs. KAA Gent
- Lincoln Red Imps vs. Hajduk Split
- Mjällby AIF vs. FK Borac Banja Luka
- FC Thun vs. Hearts
Segundo turno: 17 hs
- Getafe vs. Brighton
- AS Mónaco vs. FC Nordsjælland
- FC Copenhague vs. FC Iberia 1999
- FC Lugano vs. FK Kauno Žalgiris
- Panathinaikos vs. PFC CSKA Sofia
- Football Club Twente vs. Pafos FC
- Sint-Truidense vs. SK Brann
- U Craiova 1948 vs. KF Egnatia
- Riga FC vs. FK Jablonec