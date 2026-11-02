Con Chacarita - Chicago, así se define el descenso en la Primera Nacional

Chacarita Juniors y Nueva Chicago protagonizan un clásico histórico en San Martín, en el marco de la última fecha de la etapa regular de la Primera Nacional 2026 en el Ascenso del fútbol argentino. Se define el descenso a la tercera categoría, con otro partido incluido que también será determinante: Atlético de Rafaela vs. Patronato de Paraná.

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Las dos zonas de la segunda divisional arden, con Godoy Cruz de Mendoza como el finalista por la A y Tristán Suárez por la B. En tanto, ya bajaron de categoría San Miguel y Acassuso (A) y Atlético Güemes de Santiago del Estero (B). Entonces, el choque entre dos rivales acérrimos como el "Funebrero" y el "Torito" será fundamental en este aspecto. Al mismo tiempo, el "Patrón" irá a la difícil sede de "La Perla" santafesina para tratar de salvarse.

Cómo ver todos los partidos de la Primera Nacional de hoy, lunes 2 de noviembre de 2026

Partido Horario Dónde ver en vivo All Boys vs. Estudiantes (BA) 13 LPF Play Atlético Rafaela vs. Patronato 15 LPF Play Chacarita Juniors vs. Nueva Chicago 15 LPF Play

Cómo descargar LPF Play, paso a paso

La aplicación oficial se puede instalar de manera gratuita en celulares y tablets. Está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y el proceso de descarga es sencillo.

Ingresar a la tienda de aplicaciones del teléfono (Google Play o App Store). Buscar LPF Play en la barra principal de búsqueda. Presionar “Instalar” o “Descargar” y esperar a que finalice la instalación automática. Abrir la aplicación y crear un usuario gratuito con correo electrónico y contraseña. Iniciar sesión y navegar por el menú para elegir el partido o contenido disponible. Una vez completado el registro, los usuarios pueden acceder al catálogo de transmisiones en vivo y contenido a demanda sin costo.

La tabla de posiciones de la Primera Nacional

Zona A

Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional (foto: Google).

Zona B

Así está la tabla de posiciones de la Primera Nacional (foto: Google).

Así se define el descenso en la Primera Nacional entre Chacarita, Chicago y Patronato

El lugar del segundo descenso a la Tercera en la Zona B hoy está compartido por Chicago y Patronato, ambos con 37 puntos; mientras que Chacarita, con 39 unidades, los mira con ventaja desde arriba. Al "Funebrero" le basta con empatar para salvarse, pero tendrá enfrente al "Torito". Si ganan, los de Mataderos superarán a los de San Martín y quedarán salvados.

Por su parte, en paralelo se jugará la vida el "Patrón" como visitante de Rafaela, que no logró meterse al Reducido pero ya está salvado. Los de Paraná también saben que, sumando de a tres, conservarán la categoría.

En caso de que Chicago y Patronato coincidan con derrotas o empates en sus respectivos encuentros y queden igualados en puntos, el descenso se definirá a través de un partido de desempate, tal como lo establece el reglamento de la Primera Nacional.