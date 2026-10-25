Barcelona recibe a Real Madrid, en un clásico repleto de estrellas por LaLiga de España

Barcelona recibe a Real Madrid en otro gran clásico por LaLiga de España, en el estadio Camp Nou de la capital de Catalunya. En un partido repleto de estrellas, la cancha del conjunto blaugrana será el escenario del choque por la fecha 10 del máximo certamen nacional, en el que el equipo dirigido por Hansi Flick lidera la tabla de posiciones con 27 unidades y puntaje ideal.

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Por su parte, el conjunto de José Mourinho marcha tercero con 21 puntos, aunque viene en plena levantada con dos victorias necesarias en hilera. En el medio de ambos se encuentra el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, con 25 unidades consechadas.

En el cuadro local serán bajas por sus lesiones Jules Koundé, Eric García, Dani Olmo, Andreas Christensen y Roony Bardghji. Por el lado del "Merengue", no estarán Thibaut Courtois, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Raúl Asencio.

Barcelona llega a este cotejo después de la durísima derrota frente al bicampeón PSG (París Saint-Germain) en la Champions League, ya que el martes pasado cayó por 4-2 en el Parque de los Príncipes de la capital de Francia. Sin embargo, antes de esa presentación había ganado los once encuentros oficiales disputados en la vigente temporada. Por su parte, Real Madrid estuvo muy cerca de las estadísticas de su máximo adversario histórico. Es que, hasta el momento en la campaña 2025-2026, encadenó diez triunfos y solamente dos derrotas.

Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid en vivo: hora, TV y streaming online

El "Barsa" recibirá a la "Casa Blanca" el domingo 25 de octubre del 2026 a las 17 horas de Argentina en el Camp Nou, con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. La fecha 10 de LaLiga irá en vivo en la televisión por DSports, en tanto que el streaming irá por su propia plataforma paga DGO.

Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid en vivo en Argentina.

Las posibles formaciones de Barcelona y Real Madrid

Barcelona (4-3-3): Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. DT: Hans-Dieter Flick.

Real Madrid (4-3-3): Andriy Lunin; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé y Bernardo Silva. DT: José Mourinho.

El historial de Barcelona vs. Real Madrid, igualado en España