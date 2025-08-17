Independiente perdió con Vélez en Liniers y quedó último en la tabla

Independiente perdió 2 a 1 ante Vélez Sarsfield este sábado por la noche en el estadio José Amalfitani por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un duelo que enfrentará a dos equipos que atraviesan momentos críticos. El Rojo de Julio Vaccari se encuentra en el fondo de la zona B con apenas dos puntos, producto de empates ante Sarmiento y River, mientras que el Fortín de Guillermo Barros Schelotto acumulaba cuatro partidos consecutivos sin poder convertir un gol y lo hizo.

El electrizante duelo tuvo tres penales donde convirtieron Dilan Godoy y Braian Romero para el dueño de casa y Felipe Loyola igualó transitoriamente para el visitante que jugó con diez hombres casi todo el cotejo por la expulsión de Kevin Lomónaco.

El gol de Vélez ante Independiente

El empate de Independiente contra Vélez

El gol de Braian Romero para el 2 a 1 de Vélez ante Independiente

El conjunto de Avellaneda llegaba a este compromiso con la urgente necesidad de sumar su primera victoria en el certamen doméstico. Los dirigidos por Julio Vaccari no han logrado ganar ninguno de sus cinco encuentros disputados hasta el momento en el Clausura, acumulando únicamente dos unidades que los ubican en el último puesto de la zona B. La crisis del Rojo se profundiza al considerar que llevan siete partidos consecutivos sin conocer el triunfo en todas las competencias.

La situación de Independiente se complica aún más por el panorama en la Copa Sudamericana, donde deberá intentar una remontada épica ante Universidad de Chile el próximo miércoles tras caer por 1-0 como visitante en la ida de los octavos de final. El equipo también fue eliminado por Belgrano de Córdoba en octavos de final de la Copa Argentina, lo que refleja las dificultades que atraviesa la institución en todos los frentes.

Por su parte, Vélez presenta un panorama igualmente preocupante en el plano ofensivo, ya que acumulaba cuatro partidos consecutivos sin poder convertir un solo gol. El Fortín suma ocho puntos en cinco presentaciones del Clausura tras empatar con Platense e Instituto y caer ante San Lorenzo en la fecha anterior, resultados que mantienen al equipo de Liniers en una posición incómoda en la tabla de posiciones.

No obstante, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto mantienen expectativas en la Copa Libertadores luego de empatar sin goles como visitante ante Fortaleza de Brasil en la ida de los octavos de final. Este resultado le permite al Mellizo soñar con la clasificación a cuartos de final, aunque deberá definir la serie el próximo martes en el José Amalfitani con la ventaja de jugar como local.

El duelo entre ambos equipos adquirió una importancia especial por el momento que atraviesan las dos instituciones. Tanto Independiente como Vélez necesitaban una victoria que les permita cambiar el rumbo en un semestre que prometía ser de recuperación para ambos clubes. El ganador dio un paso importante hacia la tranquilidad, mientras que el perdedor profundizará su crisis deportiva en un contexto donde la paciencia de los hinchas comienza a agotarse.