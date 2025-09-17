Valencia vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Valencia recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Athletic Bilbao por la fecha 5 de la Liga, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Athletic Bilbao

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia cayó 0 a 6 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro con una derrota ante Alavés por 0 a 1.

Athletic Bilbao se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 5 Athletic Bilbao 9 4 3 0 1 2 15 Valencia 4 4 1 1 2 -4

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Athletic Bilbao, según país