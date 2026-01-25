U. Saint-Gilloise vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Champions

U. Saint-Gilloise recibe el próximo miércoles 28 de enero a Atalanta por la fecha 8 de la Champions, a partir de las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan U. Saint-Gilloise y Atalanta

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise cayó 0 a 2 ante Bayern Múnich en el Allianz Arena. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 12 en su portería .

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions

Atalanta llega a este encuentro con una derrota ante Athletic Bilbao por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 4.

Horario U. Saint-Gilloise y Atalanta, según país