U. Saint-Gilloise recibirá a Newcastle United por la fecha 2

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Champions se jugará el próximo miércoles 1 de octubre a las 13:45 (hora Argentina).

Así llegan U. Saint-Gilloise y Newcastle United

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Barcelona.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise derrotó por 3 a 1 a PSV en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions

Newcastle United viene de caer en su estadio ante Barcelona por 1 a 2.

